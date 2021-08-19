"Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев". Зеленский считает подход Меркель в отношениях с РФ "слишком мягким"

"Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия, как и раньше, имеет влияние. Мое личное мнение – что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко", – считает Зеленский.

Перед визитом в Украину Меркель сначала посетит Москву и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский отметил, что он полностью спокоен по этому поводу.

"Я не жду, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например, то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться по газопроводной системе Украины в ЕС", – подчеркнул глава государства.

Меркель встретится с Путиным 20 августа. Через два дня, 22 августа, канцлер ФРГ посетит Киев и встретится с Зеленским.