Меркель потребовала от Путина освободить Навального

Меркель: Я потребовала освобождения Алексея Навального. Мы будем следить за этим делом Фото: EPA

"С нашей точки зрения, неприемлемо заключение Навального в колонию на основе прежнего приговора, который Европейский суд по правам человека классифицировал как несоразмерный. Для нас это неприемлимо. Я потребовала освобождения Алексея Навального. Мы будем следить за этим делом", – сказала Меркель.

Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о Навальном, не назвал оппозиционера по имени.

"Фигурант, о котором вы упомянули, осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров. Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более – с нарушением закона", – сказал он.