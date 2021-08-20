"Коррупция сыграла немалую роль в моем выживании". Навальный опубликовал колонку в западных СМИ

Навальный: Благодаря вам все сложилось отлично, я выжил и попал в тюрьму Фото: EPA

Колонка опубликована в The Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung и Le Monde.

"Никак не могу понять, какой день мне праздновать как второй день рождения. 20 августа, когда мне казалось, что мне кранты и я умер в самолете, летящем из Томска в Москву? Дату 17 дней спустя, когда я технически вышел из комы? Или день, когда я снова осознал себя и понял, где я и почему (затрудняюсь, кстати, даже назвать этот день)? Видимо, все-таки сегодня, 20 августа. Я потом еще долго лежал, как овощ на грядке, но все главное произошло в этот день", – отмечено в посте.

Навальный подчеркнул, что пилоты посадили самолет, дав ему шанс на спасение. Врачи скорой помощи ввели лекарства, которые позволили ему выжить.

"А потом вы все стали возмущаться и не дали тихо придушить меня подушкой в омской больнице или просто отключить от аппарата ИВЛ. Поэтому еще раз спасибо всем. Благодаря вам все сложилось отлично, я выжил и попал в тюрьму!" – заявил он.

В своей колонке Навальный поблагодарил российскую коррупцию за то, что выжил.

"Ровно год назад я чуть не умер от отравления химическим оружием, и, похоже, коррупция сыграла немалую роль в моем выживании. Заразив государственную систему России, коррупция также заразила разведывательные службы. Когда высшее руководство страны озабочено рэкетом и вымогательством, качество тайных операций неизбежно страдает", – отметил политик.

Навальный в колонке рассуждает о коррупции в мире, которая приводит к войнам, бедствиям и изменению климата. В статье оппозиционер упоминает в том числе Украину.

"[Президент России Владимир] Путин мстит Украине за антикоррупционную революцию, свергнувшую его ставленника [беглого президента Украины] Виктора Януковича. Религиозным экстремистам всех мастей легче вести пропаганду, когда их противники едут на Rolls-Royce по улицам безденежных стран. Миграционные кризисы вызваны бедностью, а бедность почти всегда вызвана коррупцией", – заявил политик.

Навальный предложил западным лидерам проявить решимость в борьбе с коррупцией. Он предложил "превратить коррупцию из источника безграничных возможностей в обременительное бремя".

"Запад должен сформулировать и признать особую категорию "стран, поощряющих коррупцию", что позволит принимать единые меры против групп стран, а не вводить санкции против отдельных государств", – уточнил оппозиционер.

Он считает, что западные страны могут начать эффективную борьбу с коррупцией в мире.