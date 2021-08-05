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"Это были очень кайфовые три дня". Навальному разрешили свидание с женой

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Навальным разрешили трехдневное свидание в колонии
Навальным разрешили трехдневное свидание в колонии
Фото: yulia_navalnaya / Instagram

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который находится в колонии №2 в Покрове Владимирской области, 5 августа в Facebook сообщил, что к нему на трехдневное свидание приезжала жена Юлия.

"Это были очень кайфовые три дня. Цените простые жизненные моменты, друзья мои. Они очень-очень хороши, это понимаешь, лишившись их", – написал политик.

По его словам, на свидание также приехали брат Олег, родители и дети.

"Они приехали на несколько часов, на все три дня осталась только Юля. И мы провели реконструкцию дачного обеда. И сидел я вчера совершенно счастливый, глядя на кастрюлю щавелевого борща, в нашей семье его культ, и сковородку жареной картошки", – сообщил Навальный.

Он отметил, что за много месяцев пообщался с родными без решеток и стекол, обнял всех.

"Когда можешь сделать в любую секунду – ничего особенного. А вот проведите мысленно эксперимент, что лишились этого, – сразу потянет обниматься", – добавил оппозиционер.

https://www.facebook.com/navalny/posts/4638524376166609

Супруга Навального в Instagram рассказала свои впечатления от поездки в колонию.

"Приезжаешь и привозишь с собой кучу продуктов, предварительно узнав у мужа, по какой еде он скучает больше всего. Поэтому в сумках твоих много всего. От кастрюли готового щавелевого борща до пакета с вишней. Охрана внимательно проверяет борщ на наличие телефона внутри, разрезает рандомный пирожок или персик на предмет героина и нюхает все напитки на предмет алкоголя. Потом раздевают, осматривают и обыскивают. Заводят в коридор, где несколько комнат и кухня. В покровской колонии это все очень приличного вида и похоже на двухзвездочную гостиницу, даже картины на стенах висят", – написала Навальная.

Она призналась, что провела с мужем три счастливых дня.

"Протягиваешь руку и дотрагиваешься, все еще немного удивляясь, что никто не пытается помешать. Через три дня все заканчивается, и мужа снова переодевают в робу и уводят. В этот момент очень хочется его отбить, но из оружия – только пустая кастрюля из-под борща. Я очень рада, что наконец-то попала на свидание к Алексею, а вам всем он передавал огромный привет", – сообщила супруга политика.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. 31 марта Навальный объявил голодовку, во время которой потерял 8 кг, а всего с момента приезда в колонию – 15 кг. Он требовал допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли в спине и конечностях. Позднее адвокаты сообщали, что у него теряется чувствительность не только ног, но и рук.

19 апреля Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 в Покрове.

23 апреля политик завершил голодовку, несмотря на то, что требование допустить к нему независимого врача так и не было выполнено. Навального вернули обратно из тюремной больницы в колонию, где он отбывает заключение.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, Юлия Навальная, Владимир, жена, свидание
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