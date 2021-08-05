"Это были очень кайфовые три дня". Навальному разрешили свидание с женой

"Это были очень кайфовые три дня. Цените простые жизненные моменты, друзья мои. Они очень-очень хороши, это понимаешь, лишившись их", – написал политик.

По его словам, на свидание также приехали брат Олег, родители и дети.

"Они приехали на несколько часов, на все три дня осталась только Юля. И мы провели реконструкцию дачного обеда. И сидел я вчера совершенно счастливый, глядя на кастрюлю щавелевого борща, в нашей семье его культ, и сковородку жареной картошки", – сообщил Навальный.

Он отметил, что за много месяцев пообщался с родными без решеток и стекол, обнял всех.

"Когда можешь сделать в любую секунду – ничего особенного. А вот проведите мысленно эксперимент, что лишились этого, – сразу потянет обниматься", – добавил оппозиционер.

Супруга Навального в Instagram рассказала свои впечатления от поездки в колонию.

"Приезжаешь и привозишь с собой кучу продуктов, предварительно узнав у мужа, по какой еде он скучает больше всего. Поэтому в сумках твоих много всего. От кастрюли готового щавелевого борща до пакета с вишней. Охрана внимательно проверяет борщ на наличие телефона внутри, разрезает рандомный пирожок или персик на предмет героина и нюхает все напитки на предмет алкоголя. Потом раздевают, осматривают и обыскивают. Заводят в коридор, где несколько комнат и кухня. В покровской колонии это все очень приличного вида и похоже на двухзвездочную гостиницу, даже картины на стенах висят", – написала Навальная.

Она призналась, что провела с мужем три счастливых дня.

"Протягиваешь руку и дотрагиваешься, все еще немного удивляясь, что никто не пытается помешать. Через три дня все заканчивается, и мужа снова переодевают в робу и уводят. В этот момент очень хочется его отбить, но из оружия – только пустая кастрюля из-под борща. Я очень рада, что наконец-то попала на свидание к Алексею, а вам всем он передавал огромный привет", – сообщила супруга политика.