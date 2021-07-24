"Йуля, моя крошка. Обожаю тебя, скучаю по тебе. Люблю". Навальный из тюрьмы поздравил жену с днем рождения

"Возненавидел стекла. Потому что уже шесть месяцев вижу тебя только через них. В суде через стекло. На свидании через стекло. Иногда тебя по телевизору покажут мельком – тоже стекло. И, конечно, мы на свиданиях делаем классический жест, знакомый всем по кино, когда каждый прижимает ладонь к стеклу со своей стороны и говорит что-то хорошее в трубку телефона. Это мило, но все равно касаешься только стекла", – начал поздравление Навальный.

Он отметил, что вдали от супруги даже кинокомедии стали менее смешными, поскольку нет близкого человека, "хохочущего рядом".

"Йуля, моя крошка. Поздравляю тебя с днем рождения. Обожаю тебя, скучаю по тебе. Будь здорова и не унывай (хотя о чем это я?). А стекло мы рано или поздно расплавим ладонями. И комедии снова станут смешными. Люблю", – закончил свой пост Навальный.

Сама Навальная в своем Instagram обнародовала фото с детьми и поблагодарила всех за поздравления.

"Спасибо вам всем огромное за такой шквал поздравлений. Мне очень приятно! Конечно, это не только поздравления для меня, но и поддержка для Алексея. […] Безумно рада встретить своей день рождения и в таком составе, но, конечно, мне не хватает еще одного любимого и дорогого человека – моего мужа. Ну ничего, мы обязательно отметим мой день рождения все вместе, вчетвером. Просто немного позже", – написала Юлия Навальная.