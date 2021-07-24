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24 июля, 2021
 
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"Йуля, моя крошка. Обожаю тебя, скучаю по тебе. Люблю". Навальный из тюрьмы поздравил жену с днем рождения

Алексей и Юлия Навальные
Алексей и Юлия Навальные
Фото: yulia_navalnaya / Instagram

Российский оппозиционер, который находится в колонии №2 в Покрове Владимирской области, поздравил свою жену Юлию с днем рождения. 24 июля ей исполнилось 44 года. В этот день на официальной Facebook-странице политика появился его пост с поздравлением.

"Возненавидел стекла. Потому что уже шесть месяцев вижу тебя только через них. В суде через стекло. На свидании через стекло. Иногда тебя по телевизору покажут мельком – тоже стекло. И, конечно, мы на свиданиях делаем классический жест, знакомый всем по кино, когда каждый прижимает ладонь к стеклу со своей стороны и говорит что-то хорошее в трубку телефона. Это мило, но все равно касаешься только стекла", – начал поздравление Навальный.

Он отметил, что вдали от супруги даже кинокомедии стали менее смешными, поскольку нет близкого человека, "хохочущего рядом".

"Йуля, моя крошка. Поздравляю тебя с днем рождения. Обожаю тебя, скучаю по тебе. Будь здорова и не унывай (хотя о чем это я?). А стекло мы рано или поздно расплавим ладонями. И комедии снова станут смешными. Люблю", – закончил свой пост Навальный.

https://www.facebook.com/navalny/posts/4602077399811307

Сама Навальная в своем Instagram обнародовала фото с детьми и поблагодарила всех за поздравления.

"Спасибо вам всем огромное за такой шквал поздравлений. Мне очень приятно! Конечно, это не только поздравления для меня, но и поддержка для Алексея. […] Безумно рада встретить своей день рождения и в таком составе, но, конечно, мне не хватает еще одного любимого и дорогого человека – моего мужа. Ну ничего, мы обязательно отметим мой день рождения все вместе, вчетвером. Просто немного позже", – написала Юлия Навальная.

Контекст:

Алексей и Юлия Навальные познакомились в 1998 году на отдыхе в Турции. В 2000 году они поженились. В семье двое детей – дочь Дарья (2001) и сын Захар (2008).

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. 31 марта Навальный объявил голодовку, во время которой потерял 8 кг, а всего с момента приезда в колонию – 15 кг. Он требовал допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли в спине и конечностях. Позднее адвокаты сообщали, что у него теряется чувствительность не только ног, но и рук.

19 апреля Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 в Покрове. 23 апреля политик завершил голодовку, несмотря на то, что требование допустить к нему независимого врача так и не было выполнено. Навального вернули обратно из тюремной больницы в колонию, где он отбывает заключение.

Теги: оппозиция, Алексей Навальный, тюрьма, политика, Юлия Навальная
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