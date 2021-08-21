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ПОЛИТИКА

МИД Украины поддержал решение США расширить санкции против РФ в связи с отравлением Навального

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Навального отравили в августе 2020 года
Навального отравили в августе 2020 года
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Украины поддержало решение США расширить санкции против России в связи с применением химического оружия против российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба МИД 21 августа.

В МИД отметили, что речь идет о о запрете импорта из РФ стрелкового оружия, боеприпасов к нему, а также экспорта в РФ ряда чувствительных категорий товаров двойного назначения.

"Аналогичные санкции были введены Украиной против РФ в 2014 году в связи с агрессией РФ против нашего государства. Использование химического оружия как способа преследования политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, который системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим многосторонним соглашениям в области нераспространения, участником которых является Российская Федерация. Российские власти должны прекратить подобную практику. Призываем международное сообщество к более решительным действиям для предотвращения деструктивной деятельности России", – говорится в сообщении.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров.

После отравления Навального ряд западных стран ввели санкции против России.

20 августа США расшили санкции против РФ. В санкционный список добавили девять российских физических лиц и четыре организации, включая оперативников, причастных к отравлению Навального, и организации, которые разработали химическое оружие в России, уточнили в Госдепе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, санкции, Алексей Навальный, МИД Украины, отравление Навального
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