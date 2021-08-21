МИД Украины поддержал решение США расширить санкции против РФ в связи с отравлением Навального

В МИД отметили, что речь идет о о запрете импорта из РФ стрелкового оружия, боеприпасов к нему, а также экспорта в РФ ряда чувствительных категорий товаров двойного назначения.

"Аналогичные санкции были введены Украиной против РФ в 2014 году в связи с агрессией РФ против нашего государства. Использование химического оружия как способа преследования политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, который системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим многосторонним соглашениям в области нераспространения, участником которых является Российская Федерация. Российские власти должны прекратить подобную практику. Призываем международное сообщество к более решительным действиям для предотвращения деструктивной деятельности России", – говорится в сообщении.