США ввели новые санкции против России из-за отравления Навального

Ограничения коснутся импорта огнестрельного оружия и боеприпасов произведенных или расположенных в России, а также дополнительные ограничения на экспорт в Россию ядерных и связанных с ракетами технологий.

"США осуждают попытку убийства Навального в августе 2020 а также следующие действия, направленные на то, чтобы остановить его критику российского правительства, включая заключения в январе 2021", – отмечается в заявлении ведомства.

США добавили к санкционному списку девять российских физических лиц и четыре организации, включая оперативников, причастных к отравлению Навального, и организации, которые разработали химическое оружие в России, уточнили в Госдепе.

Великобритания также 20 августа ввела санкции против семи предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к отравлению Навального.