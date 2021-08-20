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США введут санкции против двух лиц и корабля, участвующих в строительстве "Северного потока – 2" – Госдеп

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Госдеп сообщил о новых санкциях в связи с "Северным потоком 2"
Госдеп сообщил о новых санкциях в связи с "Северным потоком – 2"
Фото: EPA

США введут санкции против одного российского судна и двух лиц, участвующих в строительстве газотранспортного проекта "Северный поток – 2". Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщила пресс-служба Госдепартамента США 20 августа.

Государственный департамент представил в Конгрессе отчет в соответствии с законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года (PEESA) с внесенными в него поправками.

В отчете упоминаются одно российское судно и два российских лица, участвующих в строительстве "Северного потока – 2".

"Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям в соответствии с PEESA. Кроме того, судно, указанное в отчете, а также еще одно российское судно, участвующее в проекте, будут обозначены как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц", – говорится в заявлении.

Блинкен заявил, что вместе с указанными ограничительными мерами США ввели санкции против семи человек и обозначили 16 их судов как заблокированную собственность в соответствии с PEESA в связи с "Северным потоком – 2".

"Несмотря на то, что администрация продолжает выступать против трубопровода "Северный поток – 2", в том числе посредством наших санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с трубопроводом, для Украины и стран НАТО и ЕС и дать отпор. вредоносной деятельности России, в том числе в энергетической сфере", – заявил Блинкен.

Лица и судно, против которых введут санкции, в заявлении не называются. Агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, пожелавших остаться анонимными, пишет, что санкции введены против АО "Нобилити" из Санкт-Петербурга и страховой компании "Константа", которая была создана после того, как другие страховщики отказались участвовать в проекте, а также против судна снабжения "Остап Шеремета".

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. 17 августа радиостанция Deutsche Welle сообщала, что строительство "Северного потока – 2" планируют завершить 23 августа

Президент РФ Владимир Путин сообщил 20 августа, что для завершения строительства "Северного потока – 2" осталось проложить 15 км трубы по морю.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, санкции, Госдепартамент США, Северный поток – 2
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