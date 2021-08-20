США введут санкции против двух лиц и корабля, участвующих в строительстве "Северного потока – 2" – Госдеп

Государственный департамент представил в Конгрессе отчет в соответствии с законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года (PEESA) с внесенными в него поправками.

В отчете упоминаются одно российское судно и два российских лица, участвующих в строительстве "Северного потока – 2".

"Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям в соответствии с PEESA. Кроме того, судно, указанное в отчете, а также еще одно российское судно, участвующее в проекте, будут обозначены как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц", – говорится в заявлении.

Блинкен заявил, что вместе с указанными ограничительными мерами США ввели санкции против семи человек и обозначили 16 их судов как заблокированную собственность в соответствии с PEESA в связи с "Северным потоком – 2".

"Несмотря на то, что администрация продолжает выступать против трубопровода "Северный поток – 2", в том числе посредством наших санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с трубопроводом, для Украины и стран НАТО и ЕС и дать отпор. вредоносной деятельности России, в том числе в энергетической сфере", – заявил Блинкен.

Лица и судно, против которых введут санкции, в заявлении не называются. Агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, пожелавших остаться анонимными, пишет, что санкции введены против АО "Нобилити" из Санкт-Петербурга и страховой компании "Константа", которая была создана после того, как другие страховщики отказались участвовать в проекте, а также против судна снабжения "Остап Шеремета".