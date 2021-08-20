"Северный поток – 2" – как вторая часть плохого кино. Ты уже знаешь, чем закончится – Зеленский

Даже после достройки "Северного потока – 2" есть вероятность, что он не заработает, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что время, которое необходимо для запуска "Северного потока – 2", Украина должна использовать для защиты своих интересов и энергобезопасности. Даже после достройки газопровода есть вероятность, что он не заработает, добавил президент.

"Но это долгий путь, даже если до полного завершения "Северного потока – 2" остается 1% работ. Одно дело – построить газопровод, а другое – запустить его, на это нужно время. Необходимо соблюдать нормы международного права и международные энергетические стандарты. Нужно учитывать также гарантии. Мы используем время для защиты собственных интересов", – сказал Зеленский.

Комментируя соглашение США и Германии по "Северному потоку – 2", а именно их работу над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине, Зеленский подчеркнул, что страна потеряет только от прекращения транзита газа около $2 млрд в год. Кроме того, возможен рост цен на газ для украинских потребителей.

"Северный поток – 2" – это оружие… Это, знаете, как плохое кино, Nord Stream – 2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно – Россия может себе позволить – создали с ценой на газ. Поэтому мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится", – резюмировал глава государства.