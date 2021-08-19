Зеленский попросит Байдена вмешаться в ситуацию с "Северным потоком – 2"

Зеленский сомневается, что все обязательства соглашения между США и Германией по "Северному потоку – 2" будут выполнены Фото: president.gov.ua

Глава государства отметил, что "не очень верит" в то, что все обязательства соглашения США и Германии по "Северному потоку – 2" будут выполнены.

Журналисты уточнили у Зеленского, считает ли он соглашение между Вашингтоном и Берлином предательством. В ответ президент Украины пожал плечами и улыбнулся.

Зеленский заявил, что "не доволен этой договоренностью", если можно ее так назвать, и "форматом, в котором она была достигнута".

17 августа радиостанция Deutsche Welle сообщала, что строительство "Северного потока – 2" планируют завершить 23 августа. Несмотря на это, Зеленский подчеркнул, что еще раз обратится к Байдену с просьбой вмешаться в ходе их встречи в Белом доме 31 августа.