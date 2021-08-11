Сенатор США вновь заблокировал назначения в Госдепартамент из-за "Северного потока – 2"

Издание отмечает, что Сенат США заседал почти всю ночь на среду перед уходом на каникулы, которые продлятся до середины сентября.

Круз заблокировал утверждение почти 30 кандидатов, из них шесть – на должности помощников госсекретаря, а также несколько кандидатур послов.

Комментируя свою позицию, Круз заявил, что администрация президента США Джо Байдена "открыто бросает вызов Конгрессу США". По его словам, президент РФ Владимир Путин "отчаянно хочет, чтобы строительство трубопровода было завершено". Это принесет Путину миллиарды долларов, "которые он может использовать для злонамеренных действий в Европе и во всем мире", считает Круз.

Он отметил, что перестанет блокировать утверждение кандидатов, если Сенат США примет законопроект о введении санкций против "Северного потока – 2".

Круз и ранее блокировал в Сенате утверждение на дипломатические посты выдвиженцев администрации президента Байдена. Блокировать кандидатов на государственные посты в США из-за "Северного потока – 2" угрожали также 12 сенаторов-республиканцев.

Согласно специальной процедуре в Сенате США, любой член верхней палаты Конгресса может отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу. Она была введена для того, чтобы сенатор мог более внимательно ознакомиться с содержанием того или иного законопроекта.