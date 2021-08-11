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Сенатор США вновь заблокировал назначения в Госдепартамент из-за "Северного потока – 2"

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Круз заблокировал утверждение почти 30 кандидатов
Круз заблокировал утверждение почти 30 кандидатов
Фото: EPA

В США сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заблокировал утверждение кандидатов на посты в Госдепартаменте, он требует введения Вашингтоном новых санкций против газопровода "Северный поток – 2". Об этом 11 августа пишет The Hill.

Издание отмечает, что Сенат США заседал почти всю ночь на среду перед уходом на каникулы, которые продлятся до середины сентября.

Круз заблокировал утверждение почти 30 кандидатов, из них шесть – на должности помощников госсекретаря, а также несколько кандидатур послов.

Комментируя свою позицию, Круз заявил, что администрация президента США Джо Байдена "открыто бросает вызов Конгрессу США". По его словам, президент РФ Владимир Путин "отчаянно хочет, чтобы строительство трубопровода было завершено". Это принесет Путину миллиарды долларов, "которые он может использовать для злонамеренных действий в Европе и во всем мире", считает Круз.

Он отметил, что перестанет блокировать утверждение кандидатов, если Сенат США примет законопроект о введении санкций против "Северного потока – 2".

Круз и ранее блокировал в Сенате утверждение на дипломатические посты выдвиженцев администрации президента Байдена. Блокировать кандидатов на государственные посты в США из-за "Северного потока – 2" угрожали также 12 сенаторов-республиканцев.

Согласно специальной процедуре в Сенате США, любой член верхней палаты Конгресса может отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу. Она была введена для того, чтобы сенатор мог более внимательно ознакомиться с содержанием того или иного законопроекта.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года сообщил, что "Северный поток – 2" достроен на 99%, его строительство могут завершить к концу августа, а пуск газа возможен уже в этом году. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой.

Стоимость проекта "Северный поток – 2" – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, санкции, Джо Байден, Конгресс США, Вашингтон, строительство, газопровод, Сенат США, Тед Круз, голосование, сенатор, Северный поток – 2, назначение
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