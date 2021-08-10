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В США назначили спецпосланником по "Северному потоку – 2" бывшего члена набсовета "Нафтогазу" – СМИ

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Хохштайн был одним из основных противников газопровода "Северный поток 2"
Хохштайн был одним из основных противников газопровода "Северный поток – 2"
Фото: EPA

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назначил Амоса Хохштайна спецпосланником Госдепартамента по вопросам энергетики, в частности, он будет отвечать за реализацию соглашений США и Германии по "Северному потоку – 2". Об этом 9 августа написало Axios со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Хохштайн был одним из основных противников газопровода, который позволит России доставлять газ в Европу в обход Украины.

Собеседники Axios, знакомые с Хохштайном, были удивлены, что он согласился взять на себя работу, которая настолько противоречащая его репутации и позиции, что трубопровод представляет собой "экзистенциальный кризис, с которым сталкивается Украина".

Хохштайн с 2014-го по 2017 год работал спецпосланником Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам и консультировал тогдашнего вице-президента Байдена по Украине.

В ноябре 2017 года Хохштайн стал независимым членом набсовета "Нафтогазу України". В октябре 2020 года Хохштайн покинул набсовет "Нафтогазу", заявив о политическом давлении на компанию.

Контекст:

21 июля ФРГ и США заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря.

Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Говоря о договоренностях между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку – 2", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 22 июля отметил, что в документе есть "одна фундаментальная проблема". "Она связана с тем, что нам до сих пор непонятно, готова ли Россия выполнять свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении ее роли как транзитной страны. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все понимаем, что главным бенефициаром кризиса, который создал "Северный поток – 2", является Российская Федерация. Это главный вопрос, на который нет ответа, и над ним необходимо работать", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины заявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу "Северного потока – 2".

Соглашение США и Германии раскритиковали в Польше, Литве и Эстонии.

28 июля стало известно, что группа сенаторов-республиканцев требует от администрации президента США Джо Байдена введения новых санкций против "Северного потока – 2" и угрожает заблокировать утверждение кандидатов на руководящие должности в министерстве финансов.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года сообщал, что "Северный поток – 2" готов на 99%, его строительство могут завершить к концу августа, а пуск газа возможен уже в этом году.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Джо Байден, энергетика, Берлин, ФРГ, Вашингтон, строительство, газопровод, работа, набсовет, Северный поток – 2, соглашение, Амос Хохштайн
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