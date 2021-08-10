В США назначили спецпосланником по "Северному потоку – 2" бывшего члена набсовета "Нафтогазу" – СМИ

Издание отмечает, что Хохштайн был одним из основных противников газопровода, который позволит России доставлять газ в Европу в обход Украины.

Собеседники Axios, знакомые с Хохштайном, были удивлены, что он согласился взять на себя работу, которая настолько противоречащая его репутации и позиции, что трубопровод представляет собой "экзистенциальный кризис, с которым сталкивается Украина".

Хохштайн с 2014-го по 2017 год работал спецпосланником Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам и консультировал тогдашнего вице-президента Байдена по Украине.

В ноябре 2017 года Хохштайн стал независимым членом набсовета "Нафтогазу України". В октябре 2020 года Хохштайн покинул набсовет "Нафтогазу", заявив о политическом давлении на компанию.