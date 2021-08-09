В России рассказали, когда закончат строительство "Северного потока – 2"

Он отметил, что поскольку Россия не участвовала в подготовке совместного заявления ФРГ и США по "Северному потоку – 2", то никаких конкретных обязательств оно для РФ не несет.

Посол отметил, что строительные работы находятся на финальном этапе и до полного их окончания остаются "считаные недели".