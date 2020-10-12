Американец Хохштайн покидает набсовет "Нафтогазу", заявив о политическом давлении на компанию

Американский бизнесмен и дипломат Амос Хохштайн уведомил НАК "Нафтогаз України" о прекращении его полномочий в качестве независимого директора в наблюдательном совете. 27 сентября из набсовета "Укрзалізниці" ушел шведский экономист Андерс Аслунд. Оба заявили о сопротивлении властей попыткам создать современную корпоративную структуру управления госкомпаниями.

Хохштайн почти три года работал в набсовете НАК "Нафтогаз" Фото: naftogaz.com

НАК "Нафтогаз України" получила официальное уведомление от американского бизнесмена и дипломата Амоса Хохштайна о прекращении его полномочий в качестве независимого директора в наблюдательном совете компании. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба НАК.

Среди причин решения покинуть набсовет Хохштайн назвал усиление противодействия реформированию рынка газа и процессам трансформации "Нафтогазу" в независимую эффективную компанию. Он призвал правительство Украины продолжить курс на обеспечение независимости наблюдательных советов в Украине как предохранителя от возвращения коррупционных схем прошлого, сказано в сообщении пресс-службы.

12 октября вышла колонка Хохштайна в Kyiv Post, где экс-член набсовета заявил, что успешные усилия руководства "Нафтогазу" по созданию новой корпоративной культуры, прозрачных механизмов и соблюдения международных стандартов встречали сопротивление на каждом этапе. По его словам, НАК была вынуждена тратить "бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением и усилиями олигархов по обогащению за счет сомнительных сделок".

Независимым членом набсовета "Нафтогазу України" Хохштайн стал в ноябре 2017 года. Во времена президентства Барака Обамы он был одним из консультантов тогдашнего вице-президента Джо Байдена по вопросам Украины.

27 сентября 2020 года шведско-американский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подал в отставку с поста независимого члена наблюдательного совета "Укрзалізниці". Одной из причин ухода он назвал то, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не верят в "хорошее корпоративное управление".