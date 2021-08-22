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Зеленский: "Северный поток – 2" – опасное геополитическое оружие Кремля

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Зеленский: Мы рассматриваем "Северный поток 2" исключительно сквозь призму безопасности
Зеленский: Мы рассматриваем "Северный поток – 2" исключительно сквозь призму безопасности
Фото: EPA

Газотранспортный проект "Северный поток – 2" является опасным, заявил президент Украины Владимир Зеленский 22 августа на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы рассматриваем этот проект исключительно сквозь призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием Кремля. Кроме этого, в соответствии с Соглашением об ассоциации мы инициировали консультации с Еврокомиссией и правительством ФРГ в ближайшее время", – сказал президент.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. 17 августа радиостанция Deutsche Welle сообщала, что строительство "Северного потока – 2" планируют завершить 23 августа.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, Ангела Меркель, газ, Владимир Зеленский, Северный поток – 2
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