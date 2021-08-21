Путин назвал условие транзита российского газа через Украину после 2024 года

Путин: Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины Фото: EPA

"Я заверил федерального канцлера, что мы полностью выполним все свои обязательства по транзитному контракту. Даже после того, как она покинет пост канцлера, Россия будет выполнять все взятые на себя обязательства. Мы делаем это сейчас и будем делать дальше", – сказал Путин.

Он утверждает, что "Северный поток – 2" – не политический проект. По его словам, он "на 2 тыс. км короче, чем украинский транзит", и "намного дешевле, чем транзит через украинский канал".

"Но мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме. А для этого мы должны получить ответ в том числе и от наших европейских партнеров, сколько они у нас готовы закупать. Это же очевидно. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе. А с учетом "зеленой повестки", которая уже осуществляется в Европе, у нас стоит вопрос: будут ли у нас вообще закупать газ и сколько? Это предмет для обсуждений", – сказал он.