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ПОЛИТИКА

Витренко заявил, что "Северный поток – 2" не может работать в коммерческих целях

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Администрация Байдена выступала против строительства "Северного потока 2"
Администрация Байдена выступала против строительства "Северного потока – 2"
Фото: nord-stream2.com

Газопровод "Северный поток – 2" является политическим проектом и не может работать в коммерческих целях. Об этом глава правления компании НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявил в комментарии агентству Reuters 20 августа.

Витренко убежден, что этот проект нарушает правила Евросоюза. Газопровод не может быть сертифицирован, отметил глава правления "Нафтогазу". 

Геополитический проект Кремля нужно остановить, в частности, путем санкций США, добавил он. 

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский поднимет вопрос "Северного потока – 2" во время визита в Соединенные Штаты в конце этого месяца, сказал Витренко. По его словам, президент будет настаивать на введении эффективных санкций против газопровода.

Представитель Европейской комиссии заявил Reuters, что "Северный поток – 2" не является проектом, представляющим общеевропейские интересы. Тем не менее комиссия стремилась обеспечить работу газопровода "прозрачным и недискриминационным образом", в соответствии с международным законодательством и законодательством ЕС в области энергетики.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отметил, что "Северный поток – 2" готов на 99%. 17 августа радиостанция Deutsche Welle сообщила, что строительство "Северного потока – 2" планируют завершить 23 августа

Президент РФ Владимир Путин сказал 20 августа, что для завершения строительства "Северного потока – 2" осталось проложить 15 км трубы по морю.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Теги: США, санкции, энергетика, Кремль, НАК Нафтогаз, газопровод, Владимир Зеленский, Евросоюз, Юрий Витренко, Северный поток – 2
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