Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов по экспорту энергоносителей

В письме к председателям Палаты представителей и Сената Байден заявил, что указ "является ответом на определенные проекты российских трубопроводов, направленные на расширение влияния России на энергетические ресурсы Европы, которые ослабят европейскую энергетическую безопасность, включая безопасность Украины и восточного фланга стран НАТО и ЕС, и тем самым угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике страны. Соединенные Штаты".

"Указ блокирует собственность и интересы в собственности иностранных лиц, указанных государственным секретарем после консультации с министром финансов в отчете Конгрессу в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года с поправками (PEESA), для участия в определенных видах деятельности или предоставления определенных услуг для способствования, в частности, строительству газопровода "Северный поток – 2". Я определил, что необходимо заблокировать собственность и интересы в имуществе таких лиц, если только для таких лиц не был выдан отказ от национальных интересов в соответствии с разделом 7503 (f) PEESA", – заявил Байден.

Он наделил министра финансов полномочиями принимать решение об ограничительных мерах после консультаций с госсекретарем.