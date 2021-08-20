Советник Госдепа Хохштайн будет отвечать за выполнение договоренностей Германии и США по "Северному потоку – 2" – Блинкен

По его словам, на Хохштайна возлагаются "усилия США по выполнению обязательств", изложенных в "Совместном заявлении США и Германии о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей" от 21 июля.

Хохштайн был назначен советником Госдепа по энергобезопасности 10 августа. Издание Axios писало, что Хохштайн был одним из основных противников газопровода "Северный поток – 2". Собеседники издания, знакомые с Хохштайном, были удивлены, что он согласился на работу, которая настолько противоречит его репутации и позиции, что трубопровод представляет собой "экзистенциальный кризис, с которым сталкивается Украина".

Хохштайн с 2014-го по 2017 год работал спецпосланником Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам и консультировал тогдашнего вице-президента Джо Байдена по Украине. В ноябре 2017 года Хохштайн стал независимым членом набсовета "Нафтогазу України". В октябре 2020 года Хохштайн покинул набсовет "Нафтогазу", заявив о политическом давлении на компанию.