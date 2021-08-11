Блинкен объявил о назначении экс-члена набсовета "Нафтогазу" советником Госдепартамента по вопросам энергобезопасности

Как отмечало Axios со ссылкой на источники, Хохштайн, в частности, будет отвечать за реализацию соглашений США и Германии по "Северному потоку – 2".
"Я назначаю Амоса Хохштайна старшим советником по вопросам энергетической безопасности. Он уникально подходит для поддержки разработки и внедрения комплексной стратегии укрепления глобальной энергетической безопасности", – подчеркнул Блинкен.
I am appointing Amos Hochstein as the Senior Advisor for Energy Security. He is uniquely suited to support the development and implementation of an integrated strategy to strengthen global energy security.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 10, 2021
Axios писало, что Хохштайн был одним из основных противников газопровода "Северный поток – 2", который позволит России доставлять газ в Европу в обход Украины.
Собеседники издания, знакомые с Хохштайном, были удивлены, что он согласился взять на себя работу, которая настолько противоречит его репутации и позиции, что трубопровод представляет собой "экзистенциальный кризис, с которым сталкивается Украина".
Хохштайн с 2014-го по 2017 год работал спецпосланником Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам и консультировал тогдашнего вице-президента Байдена по Украине.
В ноябре 2017 года Хохштайн стал независимым членом набсовета "Нафтогазу України". В октябре 2020 года Хохштайн покинул набсовет "Нафтогазу", заявив о политическом давлении на компанию.
21 июля ФРГ и США заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря.
Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).
Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.
Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года сообщал, что "Северный поток – 2" готов на 99%, его строительство могут завершить к концу августа, а пуск газа возможен уже в этом году.