ГОРДОН
 
 
МИР

Блинкен объявил о назначении экс-члена набсовета "Нафтогазу" советником Госдепартамента по вопросам энергобезопасности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хохштайн был одним из основных противников газопровода "Северный поток 2"
Хохштайн был одним из основных противников газопровода "Северный поток – 2"
Фото: EPA

Госсекретарь Энтони Блинкен 10 августа в Twitter сообщил о назначении Амоса Хохштайна старшим советником Госдепартамента США по вопросам энергетической безопасности.

Как отмечало Axios со ссылкой на источники, Хохштайн, в частности, будет отвечать за реализацию соглашений США и Германии по "Северному потоку – 2".

"Я назначаю Амоса Хохштайна старшим советником по вопросам энергетической безопасности. Он уникально подходит для поддержки разработки и внедрения комплексной стратегии укрепления глобальной энергетической безопасности", – подчеркнул Блинкен.

Axios писало, что Хохштайн был одним из основных противников газопровода "Северный поток – 2", который позволит России доставлять газ в Европу в обход Украины.

Собеседники издания, знакомые с Хохштайном, были удивлены, что он согласился взять на себя работу, которая настолько противоречит его репутации и позиции, что трубопровод представляет собой "экзистенциальный кризис, с которым сталкивается Украина".

Хохштайн с 2014-го по 2017 год работал спецпосланником Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам и консультировал тогдашнего вице-президента Байдена по Украине.

В ноябре 2017 года Хохштайн стал независимым членом набсовета "Нафтогазу України". В октябре 2020 года Хохштайн покинул набсовет "Нафтогазу", заявив о политическом давлении на компанию.

Контекст:

21 июля ФРГ и США заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря.

Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года сообщал, что "Северный поток – 2" готов на 99%, его строительство могут завершить к концу августа, а пуск газа возможен уже в этом году.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, НАК Нафтогаз, ФРГ, строительство, газопровод, советник, Энтони Блинкен, безопасность, набсовет, энергобезопасность, Северный поток – 2, назначение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какая Ибица, девочки? Вам уже давно за 30!" Никитюк показала свои фото и видео с Мадейры
"Какая Ибица, девочки? Вам уже давно за 30!" Никитюк показала свои фото и видео с Мадейры
"Фигура – огонь", "Какой пресс!", "Куколка". 42-летняя Ани Лорак засветила идеальный пресс
"Фигура – огонь", "Какой пресс!", "Куколка". 42-летняя Ани Лорак засветила идеальный пресс
"Милашка". Жена футболиста Александра Зинченко показала фото новорожденной дочери
"Милашка". Жена футболиста Александра Зинченко показала фото новорожденной дочери
Девять вариантов использования кокосового масла
Девять вариантов использования кокосового масла
"Обо-жаю!" Могилевская назвала блюдо, которое готова обменять на все остальные до конца жизни
"Обо-жаю!" Могилевская назвала блюдо, которое готова обменять на все остальные до конца жизни
"Все показуха". Каменских заявила, что медитирует, пока готовит завтрак. Пользователи ее раскритиковали
"Все показуха". Каменских заявила, что медитирует, пока готовит завтрак. Пользователи ее раскритиковали
"Позволила себе фрукты, которые нельзя". Могилевская призналась, на сколько килограммов похудела за месяц диеты
"Позволила себе фрукты, которые нельзя". Могилевская призналась, на сколько килограммов похудела за месяц диеты
49-летняя звезда американских сериалов сообщила, что у нее диагностировали рассеянный склероз
49-летняя звезда американских сериалов сообщила, что у нее диагностировали рассеянный склероз
Тарантино рассказал, почему оставил свою мать без финансовой поддержки
Тарантино рассказал, почему оставил свою мать без финансовой поддержки
Как приготовить кабачковую икру. Советы эксперта
Как приготовить кабачковую икру. Советы эксперта
"Ждем дочку-красавицу". Жена Влада Ямы рассказала "шокирующую правду"
"Ждем дочку-красавицу". Жена Влада Ямы рассказала "шокирующую правду"
Суд отказался отстранить отца Спирс от управления ее недвижимостью и назначил новую дату заседания
Суд отказался отстранить отца Спирс от управления ее недвижимостью и назначил новую дату заседания
10 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
10 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале режиссера Бертона для Netflix
Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале режиссера Бертона для Netflix
"Я сказала, что девственница, но его это не остановило". Модель Кира Дихтяр сообщила, что была изнасилована российским олигархом
"Я сказала, что девственница, но его это не остановило". Модель Кира Дихтяр сообщила, что была изнасилована российским олигархом
"Это огонь – в таких штанах посреди поля". Горбунов примерил образ Фредди Меркьюри. Фото
"Это огонь – в таких штанах посреди поля". Горбунов примерил образ Фредди Меркьюри. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Выглядит иначе из-за операций, но красиво". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах
"Выглядит иначе из-за операций, но красиво". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах
"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье
"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS