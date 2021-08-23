Представительства Крымской платформы будут работать во многих странах – Зеленский

Зеленский уверен, что к итоговой декларации Крымской платформы присоединятся не только участники саммита, но и другие страны Фото: president.gov.ua

"Крымская платформа будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты, – там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма", – сказал президент.

Зеленский отметил, что участники саммита подпишут итоговую декларацию учредительного саммита и напомнил: этот документ открытый, к нему могут присоединиться и другие подписанты.

"Уверен на сто процентов, будут присоединяться", – добавил глава государства, отметив, что есть страны, которые не смогут поддержать Крымскую платформу в том числе из-за давления России.