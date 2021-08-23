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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Представительства Крымской платформы будут работать во многих странах – Зеленский

Зеленский уверен, что к итоговой декларации Крымской платформы присоединятся не только участники саммита, но и другие страны
Зеленский уверен, что к итоговой декларации Крымской платформы присоединятся не только участники саммита, но и другие страны
Фото: president.gov.ua

Представительства Крымской платформы будут открываться не только в Украине, но и в других странах. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью каналу "Интер", его цитирует сайт Офиса президента.

"Крымская платформа будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты, – там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма", – сказал президент. 

Зеленский отметил, что участники саммита подпишут итоговую декларацию учредительного саммита и напомнил: этот документ открытый, к нему могут присоединиться и другие подписанты. 

"Уверен на сто процентов, будут присоединяться", – добавил глава государства, отметив, что есть страны, которые не смогут поддержать Крымскую платформу в том числе из-за давления России. 

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявил, что, независимо от уровня представительства, страны – участники саммита становятся основателями Крымской платформы.

20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Украина, декларация, Владимир Зеленский, саммит, Крымская платформа
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