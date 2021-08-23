В Украину с визитом прибыл глава Евросовета

"Рада приветствовать в Украине президента Европейского совета Шарля Мишеля, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и Крымской платформе", – написала она.

Рада вітати в Україні Президента Європейської Ради @CharlesMichel , який прибув для участі в урочистостях з нагоди 30 річниці Незалежності України та Кримській платформі pic.twitter.com/0RT1bAbqDu

Контекст:

В 2021 году Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. В Киеве запланирован ряд мероприятий, в частности – военный парад, а также концерт на НСК "Олимпийский".

Мишель в апреле подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы, который должен состояться в Киеве 23 августа, накануне празднования Независимости Украины.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

На 20 августа участие в саммите подтвердили 45 стран. В работе платформы примет также участие заместитель генсека НАТО.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

В МИД России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".