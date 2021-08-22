Меркель объяснила, почему Германия поменяла своего представителя на саммите Крымской платформы

"Я четко сказала, что аннексию Крыма мы считаем нарушением международного права. Тут ничего не изменилось. [...] Мы говорили о том, что приедет на Крымскую платформу наш министр иностранных дел [Хайко Маас] и днем ранее я приеду. То, что наш министр сейчас не приедет, не связано с нашими отношениями с Россией, а лишь с тем, какая ситуация сложилась сейчас в Афганистане", – сказала Меркель.

Германия отправит на Крымскую платформу министра энергетики и экономики Петера Альтмайера, который имеет такой же ранг, как министр иностранных дел, объяснила она.

Меркель добавила, что ее визит в Украину является прощальным в качестве федерального канцлера.