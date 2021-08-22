В Минреинтеграции Украины заявили о готовности направить в Крым бутилированную воду как гуманитарный груз

"В случае ухудшения ситуации мы готовы пропустить в Крым и сами направить на полуостров гуманитарный груз с бутилированной водой. Мы уже это делаем во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Мы уже даже обратились к международным организациям относительно предоставления нам такой возможности", – сказал он.

Яременко подчеркнул, что за все происходящее на полуострове отвечает страна-оккупант, а по Северо-Крымскому каналу вода не пойдет в Крым до деоккупации территории.