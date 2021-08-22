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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Минреинтеграции Украины заявили о готовности направить в Крым бутилированную воду как гуманитарный груз

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"Власти" Крыма заявляли о недостатке воды
"Власти" Крыма заявляли о недостатке воды
Фото: pixabay.com

Если в оккупированном Россией Крыму возникнет гуманитарная катастрофа из-за недостатка воды, украинские власти готовы помочь водой бутилированной. Об этом 22 августа заявил LB.ua заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

"В случае ухудшения ситуации мы готовы пропустить в Крым и сами направить на полуостров гуманитарный груз с бутилированной водой. Мы уже это делаем во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Мы уже даже обратились к международным организациям относительно предоставления нам такой возможности", – сказал он.

Яременко подчеркнул, что за все происходящее на полуострове отвечает страна-оккупант, а по Северо-Крымскому каналу вода не пойдет в Крым до деоккупации территории.

Контекст:

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявлял, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщал журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В конце 2020 года так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет, но позднее признал, что "другого пути нет".

10 марта 2021 года глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что "власти" Крыма готовятся подать в отношении Украины иск за "водную блокаду" после перекрытия Северо-Крымского канала. По словам Константинова, среди ответчиков будут глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

Так называемые власти аннексированного Крыма предварительно оценивали ущерб от "водной блокады" полуострова в $19,4 млрд.

Теги: Крым, водоснабжение, Северо-Крымский канал, гуманитарная катастрофа, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Игорь Яременко
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