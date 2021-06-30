ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украина на 80% достроила дамбу на Северо-Крымском канале. Этого уже хватает, чтобы не пустить воду в Крым

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После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров
После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров
Фото: depositphotos.com

Строительство дамбы в Херсонской области на 107-м километре Северо-Крымского канала уже готово на 80%. Об этом сообщил 30 июня на брифинге постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Капитальная дамба на 107-м километре готова на 80%. На 20% она не достроена, поскольку нет соответствующего бюджетного финансирования… По состоянию на сейчас этих 80% хватает, чтобы не дать воде попасть в Крым. Если что-то внезапно произойдет с дамбой на 91-м километре, то дамба на 107-м километре свою работу выполнит", – заявил Кориневич.

Он добавил, что сотрудники представительства президента Украины в АР Крым находятся в постоянной коммуникации с руководством Северо-Крымского канала.

"Ничего не прорвало, вода в Крым не течет", – добавил он.

Корниевич отметил, что подача воды из Днепра в Крым и Севастополь станет возможной только после деоккупации полуострова, что четко зафиксировано в стратегии деоккупации и реинтеграции региона.

Контекст:

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявлял, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщал журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В конце 2020 года так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет, но позднее признал, что "другого пути нет".

10 марта 2021 года глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что "власти" Крыма готовятся подать в отношении Украины иск за "водную блокаду" после перекрытия Северо-Крымского канала. По словам Константинова, среди ответчиков будут глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

Так называемые власти аннексированного Крыма предварительно оценили ущерб от "водной блокады" полуострова в $19,4 млрд.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, вода, Северо-Крымский канал, Антон Кориневич
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