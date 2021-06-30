Украина на 80% достроила дамбу на Северо-Крымском канале. Этого уже хватает, чтобы не пустить воду в Крым

После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров Фото: depositphotos.com

"Капитальная дамба на 107-м километре готова на 80%. На 20% она не достроена, поскольку нет соответствующего бюджетного финансирования… По состоянию на сейчас этих 80% хватает, чтобы не дать воде попасть в Крым. Если что-то внезапно произойдет с дамбой на 91-м километре, то дамба на 107-м километре свою работу выполнит", – заявил Кориневич.

Он добавил, что сотрудники представительства президента Украины в АР Крым находятся в постоянной коммуникации с руководством Северо-Крымского канала.

"Ничего не прорвало, вода в Крым не течет", – добавил он.

Корниевич отметил, что подача воды из Днепра в Крым и Севастополь станет возможной только после деоккупации полуострова, что четко зафиксировано в стратегии деоккупации и реинтеграции региона.