МИД Украины представил слоган и логотип Крымской платформы

"Синергия цветов украинского и крымскотатарского флагов становится аналогией самого саммита", – заявили в МИД Фото: depositphotos.com

Все элементы айдентики несут в себе символизм и закодированные значения, главное из которых, единый слоган Крымской платформы, гласит: "Крым – это Украина: сильнее вместе".

"Крым хранит память о древности изобретенной греками демократии, которая стала одной из основных ценностей мирового сообщества. Именно это отражено в логотипе Крымской платформы: столбы демократии, которые хранит Херсонес, и птица – символ свободы и мира", – рассказала первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

Отмечается, что вместе эти символы объединяются в очертания и крымскотатарской тамги, и украинского трезубца.

"Украина является частью европейской цивилизации, разделяет ценности свободы, мира и взаимоуважения. Синергия цветов украинского и крымскотатарского флагов становится аналогией самого саммита, где объединение усилий делает нас сильнее на пути к деоккупации Крыма", – добавили в МИД.