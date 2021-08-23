Зеленский попросил Эрдогана поспособствовать освобождению Россией более 100 крымских политзаключенных

Общение проходило по инициативе турецкой стороны, уточнили в ОПУ.

Эрдоган поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости и поблагодарил за участие украинских спасателей и пожарной авиации в тушении лесных пожаров в Турции, а "Зеленский еще раз выразил искренние соболезнования турецкому народу в связи с многочисленными жертвами в результате наводнений и лесных пожаров".

Президенты также обсудили оккупацию Крыма.

"Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма", – процитировали Эрдогана в Офисе президента Украины.

Он подчеркнул, что "позиция Турецкой Республики по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и непризнанию незаконной аннексии Крыма остается неизменной и активно продвигается на всех международных площадках". Зеленский поблагодарил президента Турции за "четкую и последовательную позицию".

"Президент Украины отдельно обратился к лидеру Турции с просьбой оказать содействие в освобождении более 100 крымских татар, которых незаконно удерживает Российская Федерация. Во время разговора глава Украинского государства пригласил президента Турции осуществить визит в Украину", – рассказали в ОПУ.