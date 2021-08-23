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ПОЛИТИКА

Зеленский попросил Эрдогана поспособствовать освобождению Россией более 100 крымских политзаключенных

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Президенты поговорили по инициативе Турции
Президенты поговорили по инициативе Турции
Фото: ЕРА

22 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом проинформировал Офис президента Украины (ОПУ).

Общение проходило по инициативе турецкой стороны, уточнили в ОПУ.

Эрдоган поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости и поблагодарил за участие украинских спасателей и пожарной авиации в тушении лесных пожаров в Турции, а "Зеленский еще раз выразил искренние соболезнования турецкому народу в связи с многочисленными жертвами в результате наводнений и лесных пожаров".

Президенты также обсудили оккупацию Крыма.

"Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма", – процитировали Эрдогана в Офисе президента Украины.

Он подчеркнул, что "позиция Турецкой Республики по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и непризнанию незаконной аннексии Крыма остается неизменной и активно продвигается на всех международных площадках". Зеленский поблагодарил президента Турции за "четкую и последовательную позицию".

"Президент Украины отдельно обратился к лидеру Турции с просьбой оказать содействие в освобождении более 100 крымских татар, которых незаконно удерживает Российская Федерация. Во время разговора глава Украинского государства пригласил президента Турции осуществить визит в Украину", – рассказали в ОПУ.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля 2021 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар. 17 августа оккупационные власти задержали еще несколько крымских татар.

Теги: Крым, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, пожар, крымские татары, телефоны, аннексия, политзаключенные, Владимир Зеленский, Офис президента Украины, Крымская платформа
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