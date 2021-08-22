Украина является субъектом, на которого рассчитывают в Европе – Зеленский

"Разница между тем, что вы в Европе и в мире, объект и субъективизация Украины – это моя задача, я так вижу. Это моя стратегия, и она была моей как гражданина еще до президентства. Я хочу помогать. А это говорит о том, что уровень Украины уже другой, когда ты можешь помочь. Что мы делаем? Да, COVID, очень сложно. Но мы помогаем Европе, помогаем Италии, отправляем самолеты с дезинфекторами. Пожар в Турции, в Греции", – сказал он.

Глава государства отметил, что снова заработало государственное предприятие "Антонов".

"У нас заработал завод. 30 лет ни одного самолета. Мы строим три Ан-178 сейчас. И сейчас будет отдельная программа по строительству, ремонту, восстановлению, реновации самолетов Ан маленьких, которые сейчас у нас были в Турции и Греции, которые тушили пожары. Ну так, извините, мы помогаем стране. Это важно. Мы – субъект в Европе, на которого рассчитывают", – объяснил Зеленский.