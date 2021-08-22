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"У меня нет своих". Зеленский попросил у избирателей прощения за некоторых политиков

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Зеленский: Я открытый человек
Зеленский: Я открытый человек
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у избирателей прощения за некоторых членов своей команды. Об этом он сказал телеканалу "Украина" в интервью, которое было опубликовано 22 августа, информирует "Украина 24".

"Я открытый человек, я и в партию, и в правительство приглашал людей с открытыми дверями. В моем понимании, двери открыты не только на вход, но и на выход. И это касается и чиновников, и это касается и депутатов. Кто видит свою отдельную политическую жизнь, кто не видит, что должен быть прагматичным и технократичным, начинает быть не менеджером, а политиком – двери открыты в другую сторону. К сожалению, вы обманули меня и своих избирателей", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что предупреждал о сложностях в этом вопросе.

"Я сразу говорил: мы не можем найти столько людей, у меня нет своих. Мы ищем талантливых людей. Кто из них будет "крепким орешком", кто из них выдержит и эти испытания – те будут оставаться и строить эту страну, строить во всех смыслах этого слова. А других – ну, извините", – объяснил Зеленский.

Контекст:

В первом туре президентских выборов в марте 2019 года Зеленский набрал 30,24% голосов, второе место с 15,95% занял пятый президент Петр Порошенко, они вышли во второй тур. Во втором туре в конце апреля за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

После инаугурации Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные парламентские выборы. Их в июле 2019 года выиграла пропрезидентская партия "Слуга народа", она получила монобольшинство в Раде.

За время президентства Зеленского в Украине было три премьер-министра, а, например, министров здравоохранения – уже пять.

Теги: выборы, политика, Владимир Зеленский, чиновники, президент, интервью, кадры
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