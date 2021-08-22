"У меня нет своих". Зеленский попросил у избирателей прощения за некоторых политиков

"Я открытый человек, я и в партию, и в правительство приглашал людей с открытыми дверями. В моем понимании, двери открыты не только на вход, но и на выход. И это касается и чиновников, и это касается и депутатов. Кто видит свою отдельную политическую жизнь, кто не видит, что должен быть прагматичным и технократичным, начинает быть не менеджером, а политиком – двери открыты в другую сторону. К сожалению, вы обманули меня и своих избирателей", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что предупреждал о сложностях в этом вопросе.

"Я сразу говорил: мы не можем найти столько людей, у меня нет своих. Мы ищем талантливых людей. Кто из них будет "крепким орешком", кто из них выдержит и эти испытания – те будут оставаться и строить эту страну, строить во всех смыслах этого слова. А других – ну, извините", – объяснил Зеленский.