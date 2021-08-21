Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем. Это его третий визит в Украину

Зеленский отметил, что дважды в качестве президента был в гостях у патриарха, а Варфоломей посещает Украину в третий раз.

"И именно на 30-летие независимости Украины. И это знаковое событие, потому что это происходит в год 30-летия вашего избрания Вселенским патриархом", – отметил президент.

Зеленский поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за постоянные молитвы за мир в стране.

В то же время, глава государства подчеркнул, что одним из факторов, который РФ применяет против Украины как гибридное оружие, есть религия.

Кроме того, президент выразил благодарность патриарху Варфоломею за поддержку детей украинских воинов, потерявших родителей в результате российской агрессии в Украине.

Как сообщали ранее в ПЦУ, 21 августа в 10.00 состоится благодарственная молитва вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину, а 22 августа он и Епифаний возглавят литургию в Софийском соборе.