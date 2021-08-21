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Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем. Это его третий визит в Украину

Визит Варфоломея (слева) на 30-летие независимости Украины знаковое событие, отметил Зеленский (справа)
Визит Варфоломея (слева) на 30-летие независимости Украины – знаковое событие, отметил Зеленский (справа)
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем, он прибыл в Украину с визитом по случаю 30-летия независимости. Об этом в ночь на 21 августа сообщил пресс-центр Офиса главы государства (ОПУ).

Зеленский отметил, что дважды в качестве президента был в гостях у патриарха, а Варфоломей посещает Украину в третий раз.

"И именно на 30-летие независимости Украины. И это знаковое событие, потому что это происходит в год 30-летия вашего избрания Вселенским патриархом", – отметил президент.

Зеленский поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за постоянные молитвы за мир в стране.

В то же время, глава государства подчеркнул, что одним из факторов, который РФ применяет против Украины как гибридное оружие, есть религия.

Кроме того, президент выразил благодарность патриарху Варфоломею за поддержку детей украинских воинов, потерявших родителей в результате российской агрессии в Украине.

Как сообщали ранее в ПЦУ, 21 августа в 10.00 состоится благодарственная молитва вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину, а 22 августа он и Епифаний возглавят литургию в Софийском соборе.

Контекст:

Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину с визитом 20 августа. В пресс-службе Вселенского патриархата сообщали, что Варфоломей пробудет в Украине до 24 августа. Это первый его визит после предоставления томоса ПЦУ.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

Теги: Украина, религия, церковь, агрессия, независимость, Варфоломей, Владимир Зеленский, президент, суверенитет, визит, томос
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