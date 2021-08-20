В Украину прибыл патриарх Варфоломей. Это первый его визит после предоставления томоса ПЦУ

Варфоломей будет в Украине до 24 августа Фото: pomisna.info

В аэропорту Борисполь Варфоломея встретил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и иерархи церкви, глава правительства Денис Шмыгаль и другие официальные лица.

Епифаний поприветствовал Варфоломея в Украине. Тот ответил, что рад прибыть в Украину по приглашению предстоятеля ПЦУ, а также – президента Украины Владимира Зеленского.

Шмыгаль сообщил в Telegram, что Варфоломей примет участие в мероприятиях, посвященных 30-й годовщине независимости Украины.

"Лично поздравил в Украине вселенского патриарха Варфоломея. Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления нашей независимости. Поблагодарил за поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу с стороны его Святейшества", – написал премьер-министр.

Епифаний написал в Facebook, что это третий визит Варфоломея в Украину в качестве вселенского патриарха, но первый с тех пор, как ПЦУ получила томос об автокефалии.

Как сообщали ранее в ПЦУ, 21 августа состоится 21 августа в 10.00 состоится благодарственная молитва вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину, а 22 августа он и Епифаний возглавят литургию в Софийском соборе.

В пресс-службе Вселенского патриархата сообщили, что Варфоломей будет в Украине с 20 по 24 августа.