Варфоломей поздравил ПЦУ с годовщиной крещения Руси-Украины

По словам патриарха, нынешнее празднование "полно предчувствия личного общения и встречи" в Киеве. Варфоломей подтвердил, что в августе посетит Украину для участия в праздновании 30-й годовщины независимости страны.

Он также отметил, что многие православные украинцы стремились получить поместную церковь, лишенную внешнего вмешательства.

"Многие, возможно, неправильно толкуют эту жизненно необходимую и глубокую духовную связь как намерение с нашей стороны контролировать и манипулировать внутренней жизнью церкви Украины. Вовсе нет! Мы уделили часть от многострадального тела церкви-матери, чтобы дать возможность рожденным из ее лона 1033 года назад детям зрело и ответственно, благоразумно, осмотрительно решать вопрос ежедневной церковной жизни в соответствии со своими традициями, обычаями и привычками, своим языком в пределах государственных границ Украины", – подчеркнул Варфоломей.