ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Варфоломей поздравил ПЦУ с годовщиной крещения Руси-Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Варфоломей подтвердил, что в августе посетит Украину
Варфоломей подтвердил, что в августе посетит Украину
Фото: ЕРА

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Православную церковь Украины с 1033-й годовщиной крещения Руси-Украины. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба ПЦУ.

По словам патриарха, нынешнее празднование "полно предчувствия личного общения и встречи" в Киеве. Варфоломей подтвердил, что в августе посетит Украину для участия в праздновании 30-й годовщины независимости страны.

Он также отметил, что многие православные украинцы стремились получить поместную церковь, лишенную внешнего вмешательства.

"Многие, возможно, неправильно толкуют эту жизненно необходимую и глубокую духовную связь как намерение с нашей стороны контролировать и манипулировать внутренней жизнью церкви Украины. Вовсе нет! Мы уделили часть от многострадального тела церкви-матери, чтобы дать возможность рожденным из ее лона 1033 года назад детям зрело и ответственно, благоразумно, осмотрительно решать вопрос ежедневной церковной жизни в соответствии со своими традициями, обычаями и привычками, своим языком в пределах государственных границ Украины", – подчеркнул Варфоломей.

Контекст:

День крещения Руси-Украины ежегодно отмечается 28 июля. Этот праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

Украинская православная церковь Московского патриархата 27 июля организовала в Киеве крестный ход к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре по случаю Дня крещения Руси-Украины, из-за этого в столице перекрыли центральные улицы. Большинство верующих на мероприятии были без масок

В прошлом году шествие к годовщине крещения Руси не проводили из-за карантинных ограничений.

Президент Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня крещения Руси-Украины заявил, что Украина – наследница одного из самых могущественных государств средневековой Европы.

Теги: Украина, Крещение, церковь, Варфоломей, украинцы, ПЦУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это был шок. Но не сюрприз". Звезда сериала "Побег", 49-летний Уэнтуорт Миллер сообщил, что у него аутизм
"Это был шок. Но не сюрприз". Звезда сериала "Побег", 49-летний Уэнтуорт Миллер сообщил, что у него аутизм
"Как будто 17", "Илончик, очень сексуальная". Гвоздева позировала на пляже в Железном Порту в бикини цвета загорелой кожи
"Как будто 17", "Илончик, очень сексуальная". Гвоздева позировала на пляже в Железном Порту в бикини цвета загорелой кожи
"Ой, какой стремный силикон". Полякову заподозрили в пластике груди, певица ответила
"Ой, какой стремный силикон". Полякову заподозрили в пластике груди, певица ответила
"Первый раз вижу у вас такие фото", "Сексуальная девушка". 50-летняя Орбакайте в просвечивающемся топе и мини-шортах взорвала сеть
"Первый раз вижу у вас такие фото", "Сексуальная девушка". 50-летняя Орбакайте в просвечивающемся топе и мини-шортах взорвала сеть
  "Съедают очень быстро". Как приготовить курицу в апельсиновом соусе. Советы Глинской
  "Съедают очень быстро". Как приготовить курицу в апельсиновом соусе. Советы Глинской
"Придет женщина, обнажит грудь и достигнет успеха". Зибров рассказал, как стать успешной звездой
"Придет женщина, обнажит грудь и достигнет успеха". Зибров рассказал, как стать успешной звездой
"Такая смешная Анька. Может, лучше делом заняться?" Седокова в платье с декольте показала "взгляд кошки". Видео
"Такая смешная Анька. Может, лучше делом заняться?" Седокова в платье с декольте показала "взгляд кошки". Видео
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
Капитан молдавской команды "Стояновка" из "Лиги смеха" стал участником "Танцев со звездами"
Капитан молдавской команды "Стояновка" из "Лиги смеха" стал участником "Танцев со звездами"
"Полное милашество. Не могу налюбоваться". Жена Анатолия Анатолича умилила роликом с участием своих дочерей и новорожденного сына
"Полное милашество. Не могу налюбоваться". Жена Анатолия Анатолича умилила роликом с участием своих дочерей и новорожденного сына
  "Наверное, здесь есть действие алкоголя, который спровоцировал агрессию". Украинский ведущий высказался о драке Фединчика с водителем авто
  "Наверное, здесь есть действие алкоголя, который спровоцировал агрессию". Украинский ведущий высказался о драке Фединчика с водителем авто
28 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
28 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Он такой красивый". Уизерспун показала 51-летнего мужа, который увлекается спортом и придерживается здорового питания
"Он такой красивый". Уизерспун показала 51-летнего мужа, который увлекается спортом и придерживается здорового питания
28 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
28 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Страстная парочка". 26-летняя Grosu позировала на пляже в бикини в объятиях 37-летнего возлюбленного
"Страстная парочка". 26-летняя Grosu позировала на пляже в бикини в объятиях 37-летнего возлюбленного
"Красиво". Внучка Ротару показала тело в голом купальнике и прозрачных брюках
"Красиво". Внучка Ротару показала тело в голом купальнике и прозрачных брюках
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS