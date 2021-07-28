Варфоломей поздравил ПЦУ с годовщиной крещения Руси-Украины

По словам патриарха, нынешнее празднование "полно предчувствия личного общения и встречи" в Киеве. Варфоломей подтвердил, что в августе посетит Украину для участия в праздновании 30-й годовщины независимости страны.
Он также отметил, что многие православные украинцы стремились получить поместную церковь, лишенную внешнего вмешательства.
"Многие, возможно, неправильно толкуют эту жизненно необходимую и глубокую духовную связь как намерение с нашей стороны контролировать и манипулировать внутренней жизнью церкви Украины. Вовсе нет! Мы уделили часть от многострадального тела церкви-матери, чтобы дать возможность рожденным из ее лона 1033 года назад детям зрело и ответственно, благоразумно, осмотрительно решать вопрос ежедневной церковной жизни в соответствии со своими традициями, обычаями и привычками, своим языком в пределах государственных границ Украины", – подчеркнул Варфоломей.
День крещения Руси-Украины ежегодно отмечается 28 июля. Этот праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.
Украинская православная церковь Московского патриархата 27 июля организовала в Киеве крестный ход к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре по случаю Дня крещения Руси-Украины, из-за этого в столице перекрыли центральные улицы. Большинство верующих на мероприятии были без масок.
В прошлом году шествие к годовщине крещения Руси не проводили из-за карантинных ограничений.
Президент Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня крещения Руси-Украины заявил, что Украина – наследница одного из самых могущественных государств средневековой Европы.