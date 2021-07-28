“Украина – наследница одного из самых могущественных государств средневековой Европы“. Зеленский записал обращение по случаю Дня крещения Руси-Украины

Зеленский: Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на наследство Киевской Руси Фото: president.gov.ua

"Между Киевской Русью и Украиной – тысяча лет и один знак. В тексте соответствующего указа президента Украины между ними стоит тире. И это не просто знак препинания. Это знак того, что Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. В его столице, которая является столицей современной Украины, началась история христианства в Восточной Европе, когда 1033 года назад Великий князь Киевский Владимир окрестил Киевскую Русь. Киевскую Русь-Украину. Это не часть нашей истории, это и есть наша история", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что украинцам не надо доказывать это историческими трактатами, потому что доказательства сохранились не на бумаге, не в мифах, а в городах и улицах Украины.

"Взяв электросамокат, можно добраться и увидеть Киево-Печерскую лавру, Михайловский Златоверхий собор, Аскольдову могилу. Выйдя на "Арсенальной", взяв кофе и пройдя несколько метров, мы видим церковь Спаса на Берестове, которая впервые упоминается в 1072 году и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ней похоронен сын Владимира Мономаха и праправнук Владимира Юрий Долгорукий. Великий князь Киевский. Основатель Москвы", – сказал президент.

По его словам, Киевская Русь – мать истории Украины.

"24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров", – заявил Зеленский.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube