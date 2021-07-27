В крестном ходе в Киеве приняли участие 55 тыс. человек – полиция

"По состоянию на 16.30 запланированные массовые мероприятия завершены без нарушений общественного порядка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские продолжат следить за правопорядком в городе.

Контекст:

УПЦ МП сегодня организовала в Киеве крестный ход к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре по случаю Дня крещения Руси-Украины, из-за этого в столице перекрыли центральные улицы. Большинство верующих на мероприятии были без масок.

В прошлом году шествие к годовщине крещения Руси не проводили из-за карантинных ограничений.

Мероприятия к годовщине крещения Киевской Руси продлятся и 28 июля. В этот день в 9.00 начнется литургия на площади перед Успенским собором Лавры, которую возглавит митрополит УПЦ МП Онуфрий.