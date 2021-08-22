ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Война за Украину и украинцев была бы в любом случае, независимость дается кровью и потом – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Никому не нужна такая большая, богатая, сильная страна, как Украина
Зеленский: Никому не нужна такая большая, богатая, сильная страна, как Украина
Фото: ЕРА

Такая страна, как Украина, не нужна никому, кроме украинцев, поэтому война за нее произошла бы в любом случае. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский выразил телеканалу "Украина" в интервью, которое было опубликовано 22 августа, информирует "Украина 24".

"Мне сложно сказать, можно ли было избежать этой войны. Наверное, она бы была в той или иной степени, в то или иное время, необязательно именно тогда, когда она началась. Сегодня есть другие войны, другие форматы войны", – сказал он.

Президент отметил, что есть и экономические, и кибервойны.

"Они убивают бизнес, но не убивают людей, но потом экономические войны приводят к тому, что у людей нечего есть и люди умирают, мигрируют, бросают свои города. Поэтому сложно сказать, какой формат войны за независимость был бы в стране. Думаю, что он был бы. Без кровопролития? Не знаю, сложно сказать", – отметил Зеленский.

Он считает, что у войны за Украину может быть много причин.

"Скажу вам честно, никому не нужна такая большая, богатая, сильная страна, как Украина, кроме украинцев. Я так считаю. Поэтому я и сказал, что иногда войны, они другие, они более цивилизованные, чем та война, которая у нас, между Россией и Украиной. Мы даже не видим, как у тебя уничтожают оружие какое-то, делают все, чтобы у тебя не было флота, делают так, чтобы у тебя не было, например, энергетической самостоятельности. Войны, они очень-очень разные", – объяснил глава государства.

Он подчеркнул, что независимость Украины – это не только границы, люди и территории.

"Иногда люди просто не могут жить на той или иной территории. Почему? Нет работы. Люди, знаете, как во всем мире, едут из села. Так же как и из других секторов промышленности. Люди уезжают. И поэтому война за Украину, украинцев, была бы в том или ином случае. [...] Независимость – это иметь субъектность и иметь возможность влиять на тех или иных соседей, иметь мнение, иметь рынки, рынки сбыта. За этот счет выстраивать экономику рыночную и выстраивать возможности для людей, которые бы обогащались. Состоятельный украинец – это есть в моей президентской программе. Это национальная идея, так и есть. Это продолжение той идеи, о которой мы с вами говорили. Поэтому она и дается в любом случае, независимость, кровью, потом", – заявил Зеленский.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году вооруженную агрессию на востоке Украины начала Россия. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, в результате конфликта на Донбассе погибло более 3900 гражданских лиц, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

В 2021 году Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. В Киеве запланирован ряд мероприятий, в частности – военный парад, а также концерт на НСК "Олимпийский".

Теги: Россия, Украина, война, независимость, Владимир Зеленский, украинцы, кибервойна, президент, кровь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты был моим вдохновением и кумиром". Виталий Козловский обратился к умершему отцу
"Ты был моим вдохновением и кумиром". Виталий Козловский обратился к умершему отцу
"Сколько в тебе жизнелюбия", "Солнечная". Настя Каменских опубликовала фото на фоне самолета
"Сколько в тебе жизнелюбия", "Солнечная". Настя Каменских опубликовала фото на фоне самолета
"Баба с яйцами". 56-летняя Алена Апина накануне дня рождения посоветовала, как жить
"Баба с яйцами". 56-летняя Алена Апина накануне дня рождения посоветовала, как жить
"Вау, какие ноги", "Красавчик". Галкин показал себя в образе римского легионера
"Вау, какие ноги", "Красавчик". Галкин показал себя в образе римского легионера
"Едим и чувствуем благословение Будды". Клопотенко дал рецепт лосося в алкогольно-цитрусовом маринаде
"Едим и чувствуем благословение Будды". Клопотенко дал рецепт лосося в алкогольно-цитрусовом маринаде
"Это знаковый конкурс в моей жизни". Дорофеева выступила на фестивале "Черноморские игры"
"Это знаковый конкурс в моей жизни". Дорофеева выступила на фестивале "Черноморские игры"
22 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
22 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Форте хорошо, а Сардиния – лучше". "А у нас в деревне хорошо". Собчак поделилась фотографиями с отдыха
"Форте хорошо, а Сардиния – лучше". "А у нас в деревне хорошо". Собчак поделилась фотографиями с отдыха
Карла Бруни поддержала девочек Афганистана
Карла Бруни поддержала девочек Афганистана
На Instagram Анджелины Джоли за два дня подписались 7 млн человек
На Instagram Анджелины Джоли за два дня подписались 7 млн человек
"Сияние солнца встречает сияние беременности". Модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
"Сияние солнца встречает сияние беременности". Модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
Вакарчук рассказал, когда выпустит новый альбом
Вакарчук рассказал, когда выпустит новый альбом
"Девочка", "Совершенно потрясающе". 55-летняя Синди Кроуфорд показала фото в купальнике
"Девочка", "Совершенно потрясающе". 55-летняя Синди Кроуфорд показала фото в купальнике
Звезда сериала "Викинги" приехала в Киев с родителями
Звезда сериала "Викинги" приехала в Киев с родителями
"Я больше ничего никому не доказываю". Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства
"Я больше ничего никому не доказываю". Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства
Тищенко принял спортивный челлендж в вышиванке от Зеленского
Тищенко принял спортивный челлендж в вышиванке от Зеленского
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Секси-бомба", "Да уж, телочка отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Секси-бомба", "Да уж, телочка – отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
Maruv в эротическом образе широко развела ноги перед Киркоровым
Maruv в эротическом образе широко развела ноги перед Киркоровым
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
"Доченька – чудо", "Сама нежность". Орбакайте выложила в сеть семейное фото
"Доченька – чудо", "Сама нежность". Орбакайте выложила в сеть семейное фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS