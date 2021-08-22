Война за Украину и украинцев была бы в любом случае, независимость дается кровью и потом – Зеленский

"Мне сложно сказать, можно ли было избежать этой войны. Наверное, она бы была в той или иной степени, в то или иное время, необязательно именно тогда, когда она началась. Сегодня есть другие войны, другие форматы войны", – сказал он.

Президент отметил, что есть и экономические, и кибервойны.

"Они убивают бизнес, но не убивают людей, но потом экономические войны приводят к тому, что у людей нечего есть и люди умирают, мигрируют, бросают свои города. Поэтому сложно сказать, какой формат войны за независимость был бы в стране. Думаю, что он был бы. Без кровопролития? Не знаю, сложно сказать", – отметил Зеленский.

Он считает, что у войны за Украину может быть много причин.

"Скажу вам честно, никому не нужна такая большая, богатая, сильная страна, как Украина, кроме украинцев. Я так считаю. Поэтому я и сказал, что иногда войны, они другие, они более цивилизованные, чем та война, которая у нас, между Россией и Украиной. Мы даже не видим, как у тебя уничтожают оружие какое-то, делают все, чтобы у тебя не было флота, делают так, чтобы у тебя не было, например, энергетической самостоятельности. Войны, они очень-очень разные", – объяснил глава государства.

Он подчеркнул, что независимость Украины – это не только границы, люди и территории.

"Иногда люди просто не могут жить на той или иной территории. Почему? Нет работы. Люди, знаете, как во всем мире, едут из села. Так же как и из других секторов промышленности. Люди уезжают. И поэтому война за Украину, украинцев, была бы в том или ином случае. [...] Независимость – это иметь субъектность и иметь возможность влиять на тех или иных соседей, иметь мнение, иметь рынки, рынки сбыта. За этот счет выстраивать экономику рыночную и выстраивать возможности для людей, которые бы обогащались. Состоятельный украинец – это есть в моей президентской программе. Это национальная идея, так и есть. Это продолжение той идеи, о которой мы с вами говорили. Поэтому она и дается в любом случае, независимость, кровью, потом", – заявил Зеленский.