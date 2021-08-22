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Зеленский о поставках оружия из Германии: Мы все еще на это сильно рассчитываем

Зеленский отметил, что в рамках встречи один на один с Меркель не обсуждал поставки оружия, но, возможно, еще поднимет этот вопрос во время ее визита
Зеленский отметил, что в рамках встречи один на один с Меркель не обсуждал поставки оружия, но, возможно, еще поднимет этот вопрос во время ее визита
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает рассчитывать на поставки оружия из Германии. Об этом он сказал 22 августа на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы обращались относительно поставок оружия к немецкому правительству и в том или ином виде получали отказы, потому я действительно очень хотел бы и мы действительно работаем – в рамках учений, в рамках натовских учений. Действительно, и Европа, и Германия нас поддерживают. Однако нам нужны очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы все еще на это действительно сильно рассчитываем и ожидаем", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что не будет "перечислять все важные вещи", но согласно договоренностям и в рамках сотрудничества с НАТО Украина ожидает "и снайперские винтовки, и еще много вещей, кроме флота, и военные катера, которые мы бы хотели получить от наших партнеров". Президент не уточнил, от каких именно стран, входящих в НАТО, ожидаются эти поставки, но добавил, что это "предстоящий большой и долгий разговор".

По словам Зеленского, в рамках его встречи с Меркель один на один о поставках оружия они не говорили, но, возможно, этот вопрос сегодня еще будет поднят во время ланча.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Помощь Вооруженным силам Украины за это время предоставляли разные государства, среди них – США, Канада, Великобритания, Франция, сообщали в Минобороны.

Финансовая помощь Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд.

За предоставление Украине военной помощи выступает сопредседатель немецкой партии "Союз 90 / Зеленые" Роберт Хабек. После визита в Киев и на Донбасс в мае 2021 года политик заявил, что Германии "стоит пересмотреть принципиальное "нет" в вопросе предоставления военной помощи, сообщала "Немецкая волна".

Правительство Германии не поддержало его идею. "В отношении Украины мы не выдаем никаких разрешений на военное оружие", – сказал официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, его цитирует Welt.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что благодарен Хабеку за его инициативу.

"Я не просил его это делать. Но я благодарен ему за это. [...] Он точно понимает, что у Украины нет флота, что наши берега не защищены, что такое летальное оружие, что Германия не предоставила нам с начала войны никакого оружия, никакой военной помощи. А она может – у Германии есть мощные корабли, ракетные катера, патрульные катера", – сказал Зеленский.

Также Зеленский сказал тогда, что ожидал большего от Меркель, особенно в нормандском формате. "Я знаю, что Германия может больше. Потому что то, что они делают для нас, они делают для себя. Почему они этого не понимают, я не знаю", – заявил президент Украины.

Теги: Германия, Ангела Меркель, НАТО, оружие, ФРГ, военная помощь, Владимир Зеленский, катер, корабли, летальное оружие
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