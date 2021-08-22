Зеленский о поставках оружия из Германии: Мы все еще на это сильно рассчитываем

Зеленский отметил, что в рамках встречи один на один с Меркель не обсуждал поставки оружия, но, возможно, еще поднимет этот вопрос во время ее визита Фото: EPA

"Мы обращались относительно поставок оружия к немецкому правительству и в том или ином виде получали отказы, потому я действительно очень хотел бы и мы действительно работаем – в рамках учений, в рамках натовских учений. Действительно, и Европа, и Германия нас поддерживают. Однако нам нужны очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы все еще на это действительно сильно рассчитываем и ожидаем", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что не будет "перечислять все важные вещи", но согласно договоренностям и в рамках сотрудничества с НАТО Украина ожидает "и снайперские винтовки, и еще много вещей, кроме флота, и военные катера, которые мы бы хотели получить от наших партнеров". Президент не уточнил, от каких именно стран, входящих в НАТО, ожидаются эти поставки, но добавил, что это "предстоящий большой и долгий разговор".

По словам Зеленского, в рамках его встречи с Меркель один на один о поставках оружия они не говорили, но, возможно, этот вопрос сегодня еще будет поднят во время ланча.