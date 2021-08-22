Меркель заявила, что хочет провести встречу лидеров "Нормандской четверки"

"Мы говорили и о нормандском формате. Здесь, честно говоря, мы не идем вперед, как этого хотелось бы. К сожалению, встречи трехсторонней контактной группы (ТКГ) не проходят так, как хотелось бы. Я хотела бы провести [встречу в нормандском формате] еще раз на высшем политическом уровне и пригласить российского, французского и украинского президентов. Если мы сможем разработать хорошую повестку дня, то я считаю это возможным", – сказала Меркель.
В этой связи она добавила, что есть некоторые проблемы, которые не выполняются по условиям Минских соглашений.
"Например, не работают некоторые контрольные пункты пропуска на контактной линии. Есть и другие форматы, на которых мы можем это обговаривать. Также ТКГ должна работать", – отметила немецкий канцлер.
Президент Украины Владимир Зеленский считает важным, чтобы в рамках "Нормандской четверки" Германия и Франция имели консолидированную позицию по плану мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
Последний раз саммит лидеров "Нормандской четверки" проходил больше полутора лет назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.
Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.
12 июля после переговоров с Меркель Зеленский призвал давить на Россию для проведения саммита лидеров "Нормандской четверки". Он подчеркнул, что встреча откладывается из-за РФ.