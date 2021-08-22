Меркель заявила, что хочет провести встречу лидеров "Нормандской четверки"

Меркель: Встречи ТКГ не проходят так, как хотелось бы Фото: ЕРА

"Мы говорили и о нормандском формате. Здесь, честно говоря, мы не идем вперед, как этого хотелось бы. К сожалению, встречи трехсторонней контактной группы (ТКГ) не проходят так, как хотелось бы. Я хотела бы провести [встречу в нормандском формате] еще раз на высшем политическом уровне и пригласить российского, французского и украинского президентов. Если мы сможем разработать хорошую повестку дня, то я считаю это возможным", – сказала Меркель.

В этой связи она добавила, что есть некоторые проблемы, которые не выполняются по условиям Минских соглашений.

"Например, не работают некоторые контрольные пункты пропуска на контактной линии. Есть и другие форматы, на которых мы можем это обговаривать. Также ТКГ должна работать", – отметила немецкий канцлер.

Президент Украины Владимир Зеленский считает важным, чтобы в рамках "Нормандской четверки" Германия и Франция имели консолидированную позицию по плану мирного урегулирования конфликта на Донбассе.