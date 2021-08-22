Зеленский: Пока отсутствует прогресс в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно сохраняться

Зеленский поблагодарил Меркель за непризнание Германией российской оккупации Крыма и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Приоритетной темой наших сегодняшних переговоров был процесс мирного урегулирования на Донбассе. Важно, чтобы в рамках "Нормандской четверки" Германия и Франция имели консолидированную позицию по плану мирного урегулирования, который должен быть основан на кластерах", – сказал президент.

Он подчеркнул, что актуальной остается повестка парижского саммита "Нормандской четверки", которая должна быть имплементирована.

"Мы стремимся добиться постоянного и устойчивого режима прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами, открытия контрольных пунктов въезда-выезда со стороны временно оккупированных территорий и доступа к временно оккупированным территориям представителей Международного комитета Красного Креста. Наша позиция по проведению саммита "Нормандской четверки" неизменная. Пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться, и мы хотим видеть здесь очень активные усилия наших партнеров", – сказал глава государства.