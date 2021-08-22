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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Пока отсутствует прогресс в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно сохраняться

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Зеленский: Мы стремимся добиться постоянного и устойчивого режима прекращения огня на Донбассе
Зеленский: Мы стремимся добиться постоянного и устойчивого режима прекращения огня на Донбассе
Фото: EPA

Пока отсутствует прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 22 августа на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Зеленский поблагодарил Меркель за непризнание Германией российской оккупации Крыма и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Приоритетной темой наших сегодняшних переговоров был процесс мирного урегулирования на Донбассе. Важно, чтобы в рамках "Нормандской четверки" Германия и Франция имели консолидированную позицию по плану мирного урегулирования, который должен быть основан на кластерах", – сказал президент.

Он подчеркнул, что актуальной остается повестка парижского саммита "Нормандской четверки", которая должна быть имплементирована.

"Мы стремимся добиться постоянного и устойчивого режима прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами, открытия контрольных пунктов въезда-выезда со стороны временно оккупированных территорий и доступа к временно оккупированным территориям представителей Международного комитета Красного Креста. Наша позиция по проведению саммита "Нормандской четверки" неизменная. Пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться, и мы хотим видеть здесь очень активные усилия наших партнеров", – сказал глава государства.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров "Нормандской четверки" проходил больше полутора лет назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

12 июля после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский призвал давить на Россию для проведения саммита лидеров "Нормандской четверки". Он подчеркнул, что встреча откладывается из-за РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Ангела Меркель, Луганская область, Донецкая область, нормандский формат, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине
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