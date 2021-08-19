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"Уровень "Евровидения". СМИ рассказали подробности о концерте ко Дню Независимости в Киеве

Праздничный концерт пройдет на НСК "Олимпийский"
Праздничный концерт пройдет на НСК "Олимпийский"
Фото: Olympic NSC / Facebook

Праздничные мероприятия к 30-й годовщине независимости Украины продлятся в Киеве три дня. Среди одно из самых масштабных мероприятий – концерт на НСК "Олимпийский". Об этом сообщило 18 августа Общественное.

В концерте примут участие более 30 артистов, Киевский симфонический оркестр, народные и современные ансамбли, балет, Национальный академический ансамбль имени Павла Вирского.

Концерт продлится три часа без пауз и остановок, рассказал главный хореограф-постановщик концерта Руслан Махов.

"Концепт шоу заключается в том что, песни не будут заканчиваться, будет переход из одной музыки в другую. У нас не будет пауз, не будет ведущих. Это будет постоянно перехватывающее действо, для нас, конечно, очень волнительно, потому что у нас не будет возможности чтобы кто-то потянул паузу", – отметил Махов.

Он также рассказал, что сцена на НСК "Олимпийский" будет поделена на три части. На одной будут находиться музыканты, группы; вторая сцена – та, где световые приборы, а центральная сцена будет построена из экранов.

Главный светотехник концерта Андрей Коновалюк сообщил, что подготовка к концерту на НСК "Олимпийский" приравнивается к проведению "Евровидения".

"Это самое масштабное шоу. Уровень "Евровидения". Самая высокая точка подвеса – 35 м, ширина сцены более 100 м, по силовому подключению у нас идет более 15 км кабеля", – говорит Коновалюк.

Кроме праздничного концерта, в Киеве запланировано свыше 150 различных мероприятий. В частности, 23 августа состоится учредительный саммит инициативы "Крымская платформа" и праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины.

Контекст:

Украина обрела независимость 24 августа 1991 года. В этом году страна будет отмечать 30-ю годовщину независимости.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко говорил, что по случаю Дня Независимости в Украине пройдет более 300 культурных акций.

Правительство планирует потратить на празднование 30-й годовщины независимости Украины более 5,4 млрд грн. Деньги пойдут на инфраструктурные проекты, в частности на модернизацию шести региональных аэропортов, развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса "Охматдет", отметили в Минфине.

Глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщал 12 августа, что в этом году Украина "отходит от советской системы организации парадов"По словам министра, впервые за годы независимости не будет объезда войск и поздравления каждой "коробки" военных отдельно. Он отметил, что в параде примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны, большинство из них – участники боевых действий.

Теги: Киев, праздники, концерт, День Независимости, НСК Олимпийский
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