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В Черновцах ко Дню Независимости покажут инсталляцию "Хохлы". Художника вызвали в СБУ

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Работа "призывает граждан определиться со своей национальной идентичностью, встать с колен и стать, наконец, украинской нацией", говорится в описании к инсталляции
Работа "призывает граждан определиться со своей национальной идентичностью, встать с колен и стать, наконец, украинской нацией", говорится в описании к инсталляции
Фото: Іван Салевич / Facebook

В Черновцах сотрудники Службы безопасности Украины вызвали на беседу заслуженного художника Украины Ивана Салевича в связи с его инсталляцией "Хохлы". Об этом художник рассказал Общественному.

Работа представляет собой 16 фигур в вышиванках, стоящих на коленях. Вместо глаз у силуэтов – флажки России. По замыслу автора, инсталляция изображает украинцев, которые "не определились с национальной идентичностью, продолжают ментально стоять на коленях и смотреть в сторону Москвы".

Инсталляция "Хохлы" должна была стать частью выставки ко Дню Независимости в галерее "Вернисаж". Директор галереи Игорь Сорокоумов позвонил по ее поводу в СБУ. В комментарии журналистам он сказал, что выставку могут воспринимать двояко, а потому ее стоит "поставить на тормоза".

После обращения директора с Салевичем беседовали в СБУ. В частности, его спрашивали, почему тот использовал российский флаг. 

"Два с половиной часа трое сотрудников СБУ меня убеждали, что я должен эту инсталляцию снять с экспозиции, потому что она может вызвать негативный общественный резонанс из-за того, что я использовал в этой инсталляции символику России. Я им пояснял, что как художник имею право. И флаг использован так, что он не агитирует за эту уже враждебную нам страну, а агитирует против нее", – рассказал Салевич "Ґратам".

По его словам, вторая причина, которую называли сотрудники СБУ, – "инсталляция может оскорбить национальные чувства украинцев". На это Салевич ответил, что он, наоборот, "стоит на государственнических позициях".

В конце концов, выставить работу позволили, однако с пояснительным текстом, чтобы произведение не воспринимали двояко.

Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media

Работа может стать поводом для информационных атак антиукраинских сил, пояснили в СБУ Общественному. "Не говорилось о запрете показа и не было вмешательства в свободу творчества", – заверяют в спецслужбе. 

Пресс-служба черновецкого управления СБУ в комментарии "Ґратам" заявила также, что "гордится личным взносом Салевича в национальное творческое наследие, но предостерегает общественность от провокаций, которые являются неотъемлемой частью российской гибридной войны против Украины".

Теги: СБУ, искусство, Черновцы, выставка, флаг, художник, вышиванка, украинцы
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