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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

На зданиях Офиса президента Украины и Кабмина покажут инсталляцию о преступлениях против крымских татар

По информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, видеоинсталляцию о преступлениях советских и российских властей против крымских татар будут показывать в Киеве четыре дня подряд.

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18 мая День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
Фото: ЕРА

В Киеве на зданиях Офиса президента Украины (ОПУ) и Кабинета Министров будут демонстрировать видеоинсталляцию, посвященную преступлениям советской и российской власти в отношении крымских татар.

Об этом 17 мая проинформировало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины.

Акция, которая будет продолжаться несколько дней, посвящена отмечаемому 18 мая Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

В 0.01 и 21.00 понедельника, 18 мая, инсталляцию покажут на здании ОПУ, а ориентировочно в 21.00 18-го, 19-го и 20 мая – на здании Кабмина.

"Сегодня мы приобщаемся к призыву Меджлиса и просим всех поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой, а в 21.00 зажечь огонек памяти в своем окне. Мы помним преступления советского режима", – отметили в Минреинтеграции.

В ведомстве напомнили, что в 1944 году советский режим выселил из Крыма 180 тыс. крымских татар.

"В 2014 году Россия посягнула на территориальную целостность Украины, оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины. И до сих пор оккупационные российские администрации продолжают военную агрессию против Украины, продолжают совершать преступления против крымских татар – запугивая, преследуя, сажая в тюрьмы. Давление на крымскотатарский народ, организация этнических и политически мотивированных преследований и гонений за вероисповедание – это не что иное, как этноцид", – заявили в министерстве.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Кабинет Министров, крымские татары, видео, преступление, Офис президента Украины
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