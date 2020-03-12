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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Суд" в Крыму отправил под стражу трех из четырех задержанных накануне крымских татар

Задержанных в Бахчисарае новых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Сейтемеметова, Османа и Сейтумера Сейтумеровых "суд" отправил под арест, Амета Сулейманова – под домашний арест.

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Решение принял "суд" в Симферополе
Решение принял "суд" в Симферополе
Фото: pixabay.com

12 марта "Киевский райсуд Симферополя" отправил под стражу трех из четырех крымских татар, которых российские силовики задержали днем ранее в Бахчисарае по "делу Хизб ут-Тахрир". Об этом изданию "Крым.Реалии" сообщил адвокат Эдем Семедляев.

В СИЗО-1 оккупированного Симферополя до 10 мая отправили Османа Сейтумерова, Сейтумера Сейтумерова и Рустема Сейтемеметова.

"Считаем решение незаконным и необоснованным. Как, собственно, было необоснованным ходатайство следователя российской ФСБ Крыма. Кто-то из адвокатов просил для своего подзащитного меру пресечения, не связанную с заключением под стражу; кто-то – домашний арест; я просил вообще отказать в удовлетворении ходатайства следователя", – объяснил Семедляев.

По его словам, защита крымских татар будет обжаловать решение "суда".

Четвертого задержанного 11 марта крымского татарина, Амета Сулейманова, "судья" отправила под домашний арест. Адвокат Лиля Гемеджи связала это с заболеванием Сулейманова.

11 марта в Бахчисарайском районе российские силовики провели обыски у представителей крымскотатарского народа. Были задержаны Энвер Мустафаев, Сейтумер и Осман Сейтумеровы, Сулейманов и Сейтемеметов. Их увезли в отделение ФСБ. Мустафаева впоследствии отпустили. Всем задержанным вменяют участие в деятельности "Хизб ут-Тахрир". Создателем ячейки, по мнению российских силовиков, был журналист крымскотатарского телеканала ATR Сейтумер Сейтумеров, который с 2017 года не живет на полуострове.

После произошедшего прокуратура АРК открыла уголовные производства, а МИД Украины выразил протест.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдумаПрисоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Крым, Симферополь, арест, Хизб ут-Тахрир, Эдем Семедляев, домашний арест, Лиля Гемеджи, суд, Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров
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