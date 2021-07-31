В Бабьем Яру возводят инсталляцию "Хрустальная стена плача". Ее автор Марина Абрамович прилетела из США

К началу работ Абрамович прилетела из Нью-Йорка в Киев.

"В Бабьем Яру чувствуешь невероятные эмоции и большую грусть, начинаешь рассуждать не только о том, что произошло с исторической точки зрения, но и о нашей человеческой природе. Почему мы, люди, должны быть дикими? Почему мы должны убивать, пытать?" – сказала художница.

"Хрустальную стену плача" центр Холокоста представит 6 октября, к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Это будет один из крупнейших арт-объектов Европы, построенных за последнее десятилетие.

"Его длина будет достигать 40 м, а высота – 3 м. Материалы, использованные в инсталляции: украинский уголь антрацит и кварц из Бразилии, – символизируют энергию. Кристаллы кварца будут сгруппированы по три и расположены на разной высоте: на уровне головы, сердца и живота человека. Посетители смогут касаться стены, чтобы почувствовать энергию кристаллов. Одновременно возле объекта смогут находиться до 40 человек", – сообщили в пресс-службе.

Абрамович рассказала, что работает с кристаллами давно. Она считает, что камни собирают энергетическую память земли.

"Если настроиться на энергию кристалла, вы почувствуете, как память способна отмотать себя обратно. Вы просто должны быть достаточно сильными, чтобы по-настоящему почувствовать эту энергию и саму стену. Это не только стена плача над тем, что произошло, но и стена прощения, потому что нам нужно научиться прощать. Прощение – это освобождение от прошлого и новый взгляд на будущее", – заявила автор инсталляции.