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В Бабьем Яру возводят инсталляцию "Хрустальная стена плача". Ее автор Марина Абрамович прилетела из США

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Абрамович создала стену плача из украинского антрацита и бразильского кварца
Абрамович создала стену плача из украинского антрацита и бразильского кварца
Фото: Marina Abramovic / Facebook

На территории мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" начались работы по возведению инсталляции художницы-концептуалистки Марины Абрамович "Хрустальная стена плача". Об этом 30 июля сообщила пресс-служба мемориального центра.

К началу работ Абрамович прилетела из Нью-Йорка в Киев.

"В Бабьем Яру чувствуешь невероятные эмоции и большую грусть, начинаешь рассуждать не только о том, что произошло с исторической точки зрения, но и о нашей человеческой природе. Почему мы, люди, должны быть дикими? Почему мы должны убивать, пытать?" – сказала художница.

"Хрустальную стену плача" центр Холокоста представит 6 октября, к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Это будет один из крупнейших арт-объектов Европы, построенных за последнее десятилетие.

"Его длина будет достигать 40 м, а высота – 3 м. Материалы, использованные в инсталляции: украинский уголь антрацит и кварц из Бразилии, – символизируют энергию. Кристаллы кварца будут сгруппированы по три и расположены на разной высоте: на уровне головы, сердца и живота человека. Посетители смогут касаться стены, чтобы почувствовать энергию кристаллов. Одновременно возле объекта смогут находиться до 40 человек", – сообщили в пресс-службе.

Абрамович рассказала, что работает с кристаллами давно. Она считает, что камни собирают энергетическую память земли.

"Если настроиться на энергию кристалла, вы почувствуете, как память способна отмотать себя обратно. Вы просто должны быть достаточно сильными, чтобы по-настоящему почувствовать эту энергию и саму стену. Это не только стена плача над тем, что произошло, но и стена прощения, потому что нам нужно научиться прощать. Прощение – это освобождение от прошлого и новый взгляд на будущее", – заявила автор инсталляции.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Теги: США, Украина, Холокост, Нью-Йорк, история, мемориал, Бабий Яр, Марина Абрамович, художница
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