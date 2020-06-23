Ткаченко: Государственный проект "Бабий яр" в 2021 году будет введен в действие

В Украине существует государственная концепция мемориала "Бабий яр". Проект сейчас находится на стадии завершения, в 2021 году мемориал будет введен в действие, об этом во время эфира передачи "Свобода слова на ICTV" 22 июня заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Много ли кто слышал о том, чтобы обговаривали этот проект? Но он будет завершен и будет государственный мемориал", – отметил Ткаченко.
По мнению российского режиссера, художественного руководителя центра "Бабий яр" Ильи Хржановского, проект, о котором говорит министр культуры – небольшой в смысле объема и возможностей.
"Это момент, что в проекте могут участвовать люди из разных стран. В этом случае здесь не может быть никакой проблемы. Нужно опереться на это и все возможности объединить. Есть шанс построить серьезное уникальное настоящее место", – отметил Хржановский.
Бабий Яр – урочище под Киевом, получившее известность как место массовых казней евреев, цыган, советских военнопленных, осуществленных немецкими оккупационными войсками во время Второй Мировой войны.