Ткаченко: Государственный проект "Бабий яр" в 2021 году будет введен в действие

В Украине существует две концепции мемориального комплекса "Бабий яр". Государственный проект начнет работать в следующем году, об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

В Украине существует государственная концепция мемориала "Бабий яр". Проект сейчас находится на стадии завершения, в 2021 году мемориал будет введен в действие, об этом во время эфира передачи "Свобода слова на ICTV" 22 июня заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Много ли кто слышал о том, чтобы обговаривали этот проект? Но он будет завершен и будет государственный мемориал", – отметил Ткаченко.

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Видео: Свобода слова на ICTV / YouTube

По мнению российского режиссера, художественного руководителя центра "Бабий яр" Ильи Хржановского, проект, о котором говорит министр культуры – небольшой в смысле объема и возможностей.

"Это момент, что в проекте могут участвовать люди из разных стран. В этом случае здесь не может быть никакой проблемы. Нужно опереться на это и все возможности объединить. Есть шанс построить серьезное уникальное настоящее место", – отметил Хржановский.

Бабий Яр – урочище под Киевом, получившее известность как место массовых казней евреев, цыган, советских военнопленных, осуществленных немецкими оккупационными войсками во время Второй Мировой войны.