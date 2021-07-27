Мемориальный центр Холокоста выяснил имена трети погибших в Бабьем Яру

"Исследователи проекта "Имена" сложили самый полный на сегодняшний день список жертв Бабьего Яра. В нем насчитывается 28 017 имен. Также они дополнили информацию о месте рождения, проживания, работы и обстоятельства гибели части жертв", – говорится в сообщении.

В музее Холокоста рассказали, что исследования продолжаются уже полтора года.

"Кроме того, впервые установили этническую и социальную принадлежность части погибших. Среди 28 тыс. уже известных жертв 24 913 были евреями, 1003 – украинцами, 407 – россиянами, 27 – белорусами, 22 – поляками, девять – армянами, семь – немцами, шесть – татарами, четыре – цыганами, девять – представителями других этносов", – сказано в комментарии.

Национальность не была указана в документах 1610 человек.

По данным исследователей, среди погибших было 90 украинских националистов, членов их семей или сторонников.

"Чтобы дополнить информацию о жертвах трагедии, исследователи проекта "Имена" Мемориального центра изучили более чем 85 тыс. упоминаний о жизни этих людей. В частности, ученые проанализировали 36 тыс. записей израильского национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем и дополнили данные об 9700 ранее неизвестных именах, полученных от Яд Вашем в рамках сотрудничества по обмену архивными данными", – объяснили в музее.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" намерен найти информацию о каждом погибшем в Бабьем Яру, а также об их родственниках и людях, живших в тот период в Киеве.

"За полтора года наши исследователи восстановили память о более трети жертв Бабьего Яра. Проводя системную исследовательскую работу, мы хотим восстановить память о всех погибших", – отметила руководитель проекта Анна Фурман.

В исследованиях участники проекта "Имена" опираются на документальные свидетельства, в том числе из архивов.

"В рамках проекта по всей Украине они оцифровывают архивные документы, часть из которых в течение многих лет была засекречена. Онлайн-архив Мемориального центра пока содержит уже более 1 217 000 цифровых копий документов ХХ века", - объяснили в музее.

Исследователи призвали всех, кто обладает какой-либо информацией об убитых в Бабьем Яру, обращаться в Мемориальный центр.