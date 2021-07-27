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Мемориальный центр Холокоста выяснил имена трети погибших в Бабьем Яру

Точное число погибших в Бабьем Яру неизвестно
Точное число погибших в Бабьем Яру неизвестно
Фото: babynyar.org

Исследователи выяснили имена 28 тыс. человек, погибших в Бабьем Яру Киева в годы гитлеровской оккупации. Об этом 27 июля проинформировал сайт Мемориального музея Холокоста "Бабий Яр".

"Исследователи проекта "Имена" сложили самый полный на сегодняшний день список жертв Бабьего Яра. В нем насчитывается 28 017 имен. Также они дополнили информацию о месте рождения, проживания, работы и обстоятельства гибели части жертв", – говорится в сообщении.

В музее Холокоста рассказали, что исследования продолжаются уже полтора года.

"Кроме того, впервые установили этническую и социальную принадлежность части погибших. Среди 28 тыс. уже известных жертв 24 913 были евреями, 1003 – украинцами, 407 – россиянами, 27 – белорусами, 22 – поляками, девять – армянами, семь – немцами, шесть – татарами, четыре – цыганами, девять – представителями других этносов", – сказано в комментарии.

Национальность не была указана в документах 1610 человек.

По данным исследователей, среди погибших было 90 украинских националистов, членов их семей или сторонников.

"Чтобы дополнить информацию о жертвах трагедии, исследователи проекта "Имена" Мемориального центра изучили более чем 85 тыс. упоминаний о жизни этих людей. В частности, ученые проанализировали 36 тыс. записей израильского национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем и дополнили данные об 9700 ранее неизвестных именах, полученных от Яд Вашем в рамках сотрудничества по обмену архивными данными", – объяснили в музее.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" намерен найти информацию о каждом погибшем в Бабьем Яру, а также об их родственниках и людях, живших в тот период в Киеве.

"За полтора года наши исследователи восстановили память о более трети жертв Бабьего Яра. Проводя системную исследовательскую работу, мы хотим восстановить память о всех погибших", – отметила руководитель проекта Анна Фурман.

В исследованиях участники проекта "Имена" опираются на документальные свидетельства, в том числе из архивов.

"В рамках проекта по всей Украине они оцифровывают архивные документы, часть из которых в течение многих лет была засекречена. Онлайн-архив Мемориального центра пока содержит уже более 1 217 000 цифровых копий документов ХХ века", - объяснили в музее.

Исследователи призвали всех, кто обладает какой-либо информацией об убитых в Бабьем Яру, обращаться в Мемориальный центр.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. Большую часть убитых составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно не известно количество погибших в Бабьем Яру.

Теги: Израиль, Холокост, оккупация, ученые, исследование, жертвы, евреи, мемориал, украинцы, архив, документы, Бабий Яр, трагедия, погибшие, память
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