В Каннах состоялась премьера документального фильма Лозницы "Бабий Яр. Контекст"

Лозница на пресс-концеренции отмтеил, что украинский зритель сможет увидеть фильм осенью в рамках мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

"Лента "Бабий Яр. Контекст" не только рассказывает нам о трагедии, она также показывает человеческую природу, контекст, который влиял на действия людей, живших в то время", – сказал режиссер.

По его словам, некоторые кадры, задействованные в ленте, десятилетиями хранились в архивах, их не видели даже историки, специализирующиеся на теме Холокоста.

"Один из таких эпизодов – подрыв Крещатика в сентябре 1941 года. Центральная улица Киева была заминирована взрывчаткой с дистанционным управлением НКВД до отступления Красной армии из Киева. Взрывчатку сдетонировали через несколько дней после того, как нацисты захватили город. Были жертвы среди гражданского населения, тысячи остались без крова", – рассказал Лозница.

Художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Илья Хржановский отметил, что сейчас живут последние очевидцы Холокоста.

"Понимание этого полностью меняет отношение к теме. Ведь для молодого поколения, для будущих поколений и Вторая мировая, и Холокост являются или будут абстрактными темами. Чтобы дать им жизнь, мы должны говорить о них через эмоции. Сергей Лозница подвинул время. Наша задача – найти язык, который люди будут понимать и через много лет и который будет побуждать их эмоционально прожить эти события и оставаться человечными", – заявил Хржановский.

Документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" снят нидерландской компанией Atoms & Void по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Лента основана на архивных материалах о событиях в Бабьем Яру в сентябре 1941 года. Продолжительность фильма – 120 минут.