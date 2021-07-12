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В Каннах состоялась премьера документального фильма Лозницы "Бабий Яр. Контекст"

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"Бабий Яр. Контекст" седьмой фильм Лозницы, приглашенный в официальную программу Каннского фестиваля
"Бабий Яр. Контекст" – седьмой фильм Лозницы, приглашенный в официальную программу Каннского фестиваля
Фото: EPA

Всемирная премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст" украинского режиссера Сергея Лозницы состоялась 12 июля на Каннском кинофестивале, ленту представили в программе "специальный показ". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Лозница на пресс-концеренции отмтеил, что украинский зритель сможет увидеть фильм осенью в рамках мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. 

"Лента "Бабий Яр. Контекст" не только рассказывает нам о трагедии, она также показывает человеческую природу, контекст, который влиял на действия людей, живших в то время", – сказал режиссер.

По его словам, некоторые кадры, задействованные в ленте, десятилетиями хранились в архивах, их не видели даже историки, специализирующиеся на теме Холокоста.

"Один из таких эпизодов – подрыв Крещатика в сентябре 1941 года. Центральная улица Киева была заминирована взрывчаткой с дистанционным управлением НКВД до отступления Красной армии из Киева. Взрывчатку сдетонировали через несколько дней после того, как нацисты захватили город. Были жертвы среди гражданского населения, тысячи остались без крова", – рассказал Лозница.

Художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Илья Хржановский отметил, что сейчас живут последние очевидцы Холокоста.

"Понимание этого полностью меняет отношение к теме. Ведь для молодого поколения, для будущих поколений и Вторая мировая, и Холокост являются или будут абстрактными темами. Чтобы дать им жизнь, мы должны говорить о них через эмоции. Сергей Лозница подвинул время. Наша задача – найти язык, который люди будут понимать и через много лет и который будет побуждать их эмоционально прожить эти события и оставаться человечными", – заявил Хржановский.

Документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" снят нидерландской компанией Atoms & Void по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Лента основана на архивных материалах о событиях в Бабьем Яру в сентябре 1941 года. Продолжительность фильма – 120 минут.

Контекст:

74-й Каннский кинофестиваль проходит с 6-го по 17 июля во Франции.

"Бабий Яр. Контекст" – седьмой фильм Лозницы, приглашенный в официальную программу Каннского фестиваля.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Теги: Украина, Холокост, Каннский кинофестиваль, Сергей Лозница, кинофестиваль, Бабий Яр, Илья Хржановский
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