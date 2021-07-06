На Каннском кинофестивале состоится премьера документального фильма Лозницы "Бабий Яр. Контекст"

Картина будет представлена в программе "Специальный показ" (Séance Speciale).

Фильм произведен нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Лента основана на архивных материалах и рассказывает о трагедии Бабьего Яра и ее последствиях.

В фильме использованы материалы из Красногорского архива (РГАКФД), Бундесархива и немецких региональных архивов, архива имени Пшеничного, а также из частных собраний.

Некоторые материалы сохранились очень хорошо, а некоторые были в плохом состоянии. Реставрация изображений продолжалась несколько месяцев. Нам удалось найти документы, с которыми не были знакомы даже специалисты-историки. Например, мы смогли собрать полностью выступление Дины Проничевой (одна из спасшихся из Бабьего Яра. – "ГОРДОН") на киевском процессе. Дело в том, что в киевском архиве Пшеничного хранилась только часть этого материала, а в российском Красногорском архиве мы нашли весь снятый материал свидетельства Проничевой, в том числе кадры, не вошедшие в выпущенный в 1946 году в СССР киножурнал", – сказал Лозница.

В Украине фильм "Бабий Яр. Контекст" будет представлен осенью этого года в рамках мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

"Бабий Яр – это место боли и памяти, место, где история буквально впитана в землю. Десятки тысяч людей были убиты здесь. О многих из них мы не знаем ничего. Они исчезли, был уничтожен целый мир. И наша задача – вернуть память о них, создать здесь такое пространство, которое сделает историю Бабьего Яра близкой, важной и актуальной для любого, кто живет в этом городе, кто приезжает сюда, вообще для всего мира", – сказал художественный руководитель центра "Бабий Яр" Илья Хржановский.