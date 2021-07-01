Бульвар Шоубиз
 
02 июля, 2021
 
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На фестивале в Каннах Украину будут представлять два фильма

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Открытие 74-го Каннского фестиваля состоится 6 июля
Открытие 74-го Каннского фестиваля состоится 6 июля
Фото: ЕРА

На 74-м Каннском кинофестивале Украину будут представлять две картины. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В программе "Неделя критики" будет представлен фильм режиссера и сценариста Эли Граппе "Ольга", который был снят при участии украинской кинокомпании Pronto Film.

В картине рассказывается о судьбе 15-летней гимнастки, которая разрывается между Швейцарией, где она готовится к чемпионату Европы в рамках подготовки к Олимпиаде, и Украиной, где ее мать работает журналистом, освещающим события на Майдане.

Показ второй картины – документального фильма режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" производства Atoms & Void – запланирован в рамках программы специальных показов.

Картина создана на основе одноименного документального проекта, разработанного Лозницей совместно с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр".

ВИДЕО
Видео: ATOMS & VOID/ Films by SERGEI LOZNITSA / YouTube
Контекст:

Открытие 74-го Каннского фестиваля состоится 6 июля. Церемония закрытия запланирована на 17 июля. В 2020 году 73-й Каннский фестиваль был проведен в сокращенном формате в конце октября.

Теги: Украина, кино, Холокост, Майдан, фестиваль, Сергей Лозница, Бабий Яр, Канны
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