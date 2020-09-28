Каннский кинофестиваль пройдет в октябре в сокращенном формате. Названы фильмы, которые покажут участникам

Каннский кинофестиваль 2020 года, который ранее отменили из-за пандемии коронавируса, пройдет 27–29 октября в сокращенном формате. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба фестиваля.
Во время кинофестиваля покажут четыре вместо 56 фильмов из официальной программы 2020 года.
Участники смогут увидеть картины:
Также покажут отобранные для конкурса короткометражные фильмы и ленты молодых режиссеров в рамках программы Cinéfondation.
Состав жюри пока не объявлен, известно, что оно присудит "Золотую пальмовую ветвь" в категории короткометражных фильмов и призы программы.
Полноценный Каннский фестиваль запланирован на 11–22 мая 2021 года.
73-й Каннский фестиваль должен был пройти с 12-го по 23 мая, но в середине марта его отложили на конец июня – начало июля из-за пандемии COVID-19.