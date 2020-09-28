Каннский кинофестиваль пройдет в октябре в сокращенном формате. Названы фильмы, которые покажут участникам

Из-за пандемии коронавируса Каннский кинофестиваль состоится в сокращенном формате. Во время фестиваля участникам покажут четыре вместо 56 фильмов.

73-й Каннский фестиваль должен был пройти с 12-го по 23 мая Фото: EPA

Каннский кинофестиваль 2020 года, который ранее отменили из-за пандемии коронавируса, пройдет 27–29 октября в сокращенном формате. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба фестиваля.

Во время кинофестиваля покажут четыре вместо 56 фильмов из официальной программы 2020 года.

Участники смогут увидеть картины:

"Триумф" Эммануэля Курколя;

"Настоящие матери" Наоми Кавасе;

"Два Альфреда" Брюно Подалидеса;

"Начало" Дэи Кулумбегашвили.

Также покажут отобранные для конкурса короткометражные фильмы и ленты молодых режиссеров в рамках программы Cinéfondation.

Состав жюри пока не объявлен, известно, что оно присудит "Золотую пальмовую ветвь" в категории короткометражных фильмов и призы программы.

Полноценный Каннский фестиваль запланирован на 11–22 мая 2021 года.