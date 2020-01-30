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30 января, 2020
 
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Объявлена программа 70-го Берлинского международного кинофестиваля

В конкурсную программу Берлинского фестиваля вошли 18 фильмов.

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По словам худрука Берлинале Карло Чатриана, в конкурсной программе покажут фильмы, в которых преобладают "темные тона"
 По словам худрука Берлинале Карло Чатриана, в конкурсной программе покажут фильмы, в которых преобладают "темные тона"
Фото: berlinale.de

70-й Берлинский международный кинофестиваль, который будет проходить с 20 февраля по 1 марта 2020 года, разместил на своем официальном сайте программу основного конкурса.

В конкурсе участвуют 18 фильмов из 18 стран, в том числе 16 мировых премьер.

"Конкурсные фильмы рассказывают интимные и потрясающие индивидуальные и коллективные истории, которые имеют устойчивый эффект и на которые влияет взаимодействие с аудиторией. Если в них преобладают темные тона, это может быть потому, что выбранные нами фильмы имеют тенденцию смотреть на настоящее без иллюзий, – не для того, чтобы вызвать страх, а потому, что они хотят открыть наши глаза. Доверие, которое кинематограф оказывает человечеству, этим страдающим, подвергшимся жестокому обращению, манипуляциям существам, не сломлено – настолько не сломлено, что он постоянно рассматривает их как своих главных героев",  – прокомментировал подборку конкурсной программы художественный руководитель Берлинале Карло Чатриан.

В основную конкурсную программу конкурс вошли:

"Берлин, Александерплац", Германия, Нидерланды. Режиссер Бурхан Курбани;
"Дау. Наташа", Россия, Германия, Украина, Великобритания. Режиссеры Илья Хржановский и Екатерина Эртель;
"Женщина, которая бежала", Корея. Режиссер Хон Сан Су;
"Удалить историю", Франция, Бельгия. Режиссеры Бенуа Делепин и Густав Керверн;
"Незваный гость", Аргентина, Мексика. Режиссер Наталия Мета;
"Плохие сказки", Италия, Швейцария. Режиссеры Дамиано и Фабио Д’Инноченцо;
"Первая корова", США. Режиссер Келли Рейхардт;
"Облученный", Франция, Камбоджа. Режиссер Рити Панх;
"Соль слез", Франция, Швейцария. Режиссер Филипп Гаррель;
"Никогда редко иногда всегда", США. Режиссер Элиза Хиттман;
"Дни", Тайвань. Режиссер Цай Минлян;
"Неизбранные дороги", Великобритания. Режиссер Салли Поттер;
"Моя маленькая сестра", Швейцария. Режиссеры Стефани Шуа и Вероника Реймонд;
"Здесь нет зла", Германия, Чехия, Иран. Режиссер Мохаммад Расулоф;
"Сибирь", Италия, Германия, Мексика. Режиссер Абель Феррара;
"Все мертвые", Бразилия, Франция. Режиссеры Каэтану Готардо и Марко Дутра;
"Ундина", Германия, Франция. Режиссер Кристиан Петцольд;
"Скрывающиеся", Италия. Режиссер Джорджо Диритти.

В рамках Берлинского кинофестиваля 18 февраля состоится премьера фильма "Номера", снятого по пьесе Олега Сенцова. Об этом на своей странице в Facebook сообщало Госкино. 

Документальный фильм украинского режиссера Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин", вошел в конкурсную программу Generation Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщали на сайте Госкино.

Берлинский международный кинофестиваль (Internationale Filmfestspiele Berlin) – один из крупнейших кинофестивалей Европы. Проводится ежегодно с 1951 года.

В 2020 году Берлинале будет проходить с 20 февраля по 1 марта 2020 года.

Теги: Берлинский кинофестиваль, фестиваль, фильм
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