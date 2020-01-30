Объявлена программа 70-го Берлинского международного кинофестиваля

В конкурсную программу Берлинского фестиваля вошли 18 фильмов.

По словам худрука Берлинале Карло Чатриана, в конкурсной программе покажут фильмы, в которых преобладают "темные тона" Фото: berlinale.de

70-й Берлинский международный кинофестиваль, который будет проходить с 20 февраля по 1 марта 2020 года, разместил на своем официальном сайте программу основного конкурса.

В конкурсе участвуют 18 фильмов из 18 стран, в том числе 16 мировых премьер.

"Конкурсные фильмы рассказывают интимные и потрясающие индивидуальные и коллективные истории, которые имеют устойчивый эффект и на которые влияет взаимодействие с аудиторией. Если в них преобладают темные тона, это может быть потому, что выбранные нами фильмы имеют тенденцию смотреть на настоящее без иллюзий, – не для того, чтобы вызвать страх, а потому, что они хотят открыть наши глаза. Доверие, которое кинематограф оказывает человечеству, этим страдающим, подвергшимся жестокому обращению, манипуляциям существам, не сломлено – настолько не сломлено, что он постоянно рассматривает их как своих главных героев", – прокомментировал подборку конкурсной программы художественный руководитель Берлинале Карло Чатриан.

В основную конкурсную программу конкурс вошли:

"Берлин, Александерплац", Германия, Нидерланды. Режиссер Бурхан Курбани;

"Дау. Наташа", Россия, Германия, Украина, Великобритания. Режиссеры Илья Хржановский и Екатерина Эртель;

"Женщина, которая бежала", Корея. Режиссер Хон Сан Су;

"Удалить историю", Франция, Бельгия. Режиссеры Бенуа Делепин и Густав Керверн;

"Незваный гость", Аргентина, Мексика. Режиссер Наталия Мета;

"Плохие сказки", Италия, Швейцария. Режиссеры Дамиано и Фабио Д’Инноченцо;

"Первая корова", США. Режиссер Келли Рейхардт;

"Облученный", Франция, Камбоджа. Режиссер Рити Панх;

"Соль слез", Франция, Швейцария. Режиссер Филипп Гаррель;

"Никогда редко иногда всегда", США. Режиссер Элиза Хиттман;

"Дни", Тайвань. Режиссер Цай Минлян;

"Неизбранные дороги", Великобритания. Режиссер Салли Поттер;

"Моя маленькая сестра", Швейцария. Режиссеры Стефани Шуа и Вероника Реймонд;

"Здесь нет зла", Германия, Чехия, Иран. Режиссер Мохаммад Расулоф;

"Сибирь", Италия, Германия, Мексика. Режиссер Абель Феррара;

"Все мертвые", Бразилия, Франция. Режиссеры Каэтану Готардо и Марко Дутра;

"Ундина", Германия, Франция. Режиссер Кристиан Петцольд;

"Скрывающиеся", Италия. Режиссер Джорджо Диритти.

В рамках Берлинского кинофестиваля 18 февраля состоится премьера фильма "Номера", снятого по пьесе Олега Сенцова. Об этом на своей странице в Facebook сообщало Госкино.

Документальный фильм украинского режиссера Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин", вошел в конкурсную программу Generation Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщали на сайте Госкино.

Берлинский международный кинофестиваль (Internationale Filmfestspiele Berlin) – один из крупнейших кинофестивалей Европы. Проводится ежегодно с 1951 года.

В 2020 году Берлинале будет проходить с 20 февраля по 1 марта 2020 года.